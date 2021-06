Der Sommerleseclub der Stadtbücherei startet jetzt wieder

Gladbeck. Der beliebte Sommerleseclub der Stadtbücherei Gladbeck startet am 2. Juli. Das Büchereiteam lädt wieder alle Kinder zum Mitmachen ein.

Die Ferien stehen vor der Tür und auch in diesem Jahr geht wieder der Sommerleseclub (SLC) der Stadtbücherei Gladbeck an den Start. Mitmachen bei der Ferienaktion können alle Lesebegeisterten, unabhängig vom Alter, egal ob einzeln oder im Team, mit Freunden und Geschwistern, Eltern und Großeltern.

Bücher aus dem gesamten Bestand der Bücherei können im Sommerleseclub gelesen werden, auch Hörbücher zählen. Im Logbuch werden die gelesenen Bücher bzw. die gehörten Hörbücher festgehalten, bewertet und kommentiert. Dabei ist Kreativität gefragt. Das Logbuch bietet Platz für originelle Gestaltung, für Fotos, kleine Zeichnungen, witzige Kommentare. Wer mag, kann sein Logbuch auch online bearbeiten. Insgesamt ist der Sommerleseclub in diesem Jahr digitaler geworden: die Website stadt.buechereigladbeck.de/kinderbuecherei/slc/ dient als Plattform für alle möglichen Angebote und Informationen, ein Video erklärt alles, was man über den Sommerleseclub wissen muss.

Zum Auftakt des Sommerleseclubs kommt auch Räuber Hotzenplotz

Damit „Nur-Lesen“ nicht zu langweilig wird, gibt es ein Begleitprogramm: Zum Auftakt erwartet die Teilnehmer am Freitag, 2. Juli, 15.30 Uhr, kein Geringerer als der Räuber Hotzenplotz, virtuos in Szene gesetzt von Sprecher und Schauspieler Rainer Rudloff. Zu sehen ist die Lesung online über die SLC-Website der Stadtbücherei. Kreativ werden können die jungen Teilnehmer bei verschiedenen Workshops: Hier können sie mit einfachen Mitteln eigene Trickfilme produzieren oder einen Podcast selbst erstellen. Auch für Technikbegeisterte gibt es das passende Angebot: Programmieren lernen mit Minirobotern oder Experimentieren für junge Tüftlerinnen und Tüftler mit den Makerboxen.

Wöchentlich fordert das Team der Kinderbücherei die Leseclubber auf der Website des Sommerleseclubs zu spannenden Challenges heraus. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall: die Teilnahme an Workshops, Challenges und natürlich die Zahl der gelesenen oder gehörten Bücher bringt die Teilnehmer ein Stück näher zum SLCOskar. Den erhalten die Teams oder Einzelteilnehmer für besondere Beiträge in verschiedenen Kategorien.

Die Anmeldung zum Sommerleseclub ist ab 29. Juni möglich

Die Oskar-Verleihung für alle, die erfolgreich mitgemacht haben, ist am Samstag, 4. September, 14 Uhr. Und als Top Act werden „Die Physikanten“ mit ihrer Wissensshow erwartet. Die Abgabe der Logbücher und sonstiger Beiträge sind bis Samstag, 21. August, möglich.

Die Anmeldung zum Sommerleseclub ist ab 29. Juni direkt in der Stadtbücherei oder telefonisch unter 99-2658 möglich. Zu den Workshops können sich Interessierte unter 99-2662 anmelden. Unterstützt wird der Sommerleseclub durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh, das NRW-Kulturministerium und die Stiftung der Sparkasse Gladbeck.

Übrigens: Am 6. und 27. Juli findet „Robotik“ statt – Programmieren mit Minirobotern (ab 8 Jahre); am 13. Juli „Check the Box“ – Experimentieren mit den Makerboxen (7 bis 12 Jahre). Und am 15. Juli und 5. August können Trickfilme produziert werden (ab 10 Jahre).

