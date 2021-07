Der SfbB Gladbeck startet Sommerprogramm mit Neuheiten

Die „Rosenhill Linedancers“ zeigen ihre Können in Gladbeck an einem Mitmachtag während einer Mehrgenerationenwoche. Beim Verein Sport für bewegte Bürger können Interessenten diese Tanzform lernen.

Gladbeck. Der Verein Sport für bewegte Bürger in Gladbeck hat für sein Sommerprogramm 68 Angebote zusammengestellt. Die Auswahl an Aktivitäten ist groß.

Nach monatelangem Corona-Stillstand ist die Wiederaufnahme des Übungsbetriebes und des Vereinslebens beim „Sport für bewegte Bürger“ (SfbB) in Gladbeck angelaufen. Sportwartin Manuela Langer und ihr Team der Kurs- und Übungsleiter haben mit viel Kreativität eine Vielzahl von Möglichkeiten zum gemeinsamen Sportbetrieb in Sporthallen oder in der Natur geschaffen.

Mit diesem Angebot möchten Vorstand und Beirat ein herzliches Dankeschön den Mitgliedern für ihre Treue zum Verein aussprechen: „Ohne eine verlässliche Mitgliedschaft wäre dieser Verein des sozialen Sportes um einiges ärmer.“ 68 Angebote stehen aktuell zur Wahl: „Wegen der langen Zeit ohne Aktivitäten hat der Verein beschlossen, dass während der Sommerferien das gesamte derzeitige Programm als Dankeschön für die treuen Mitglieder weiterläuft.“ Es wird gebeten, sich mit den jeweiligen Kurs- und Übungsleitern abzustimmen, wann und wo die Angebote laufen.

Das Programm umfasst Kurse in Sporthallen und Aktivitäten unter freiem Himmel

Der SfbB Gladbeck hat auch vier neue Angebote in petto. Übungsleiterin Kerstin Kaluza bietet in der ersten Augustwoche im Heinrich-Weidemeier-Haus, mittwochs von 17 bis 18.30 und 18.45 bis 20.15 Uhr Line-Dance für Anfänger an. In diesen Kursen zahlen Mitglieder eine Gebühr von zehn Euro für zehn aufeinander folgende Einheiten. Für Nicht-Vereinsmitglieder beträgt die Gebühr 55 Euro. Anmeldungen bitte nur bei Kerstin Kaluza unter der Rufnummer 0163-1457290.

Der Nordpark in Gladbeck ist der Startpunkt für Radtouren light mit dem SfbB. Foto: Oliver Mengedoht / Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Line Dance ist ein Programm für Spaß, Fitness und Koordination. Wer Freude an der Musik hat, insbesondere an der Countrymusik, und gerne tanzt ist bei der eingefleischten Western-Begeisterten Kerstin Kaluza am richtigen Platz. Mitmachen kann jeder, vom Jugendlichen bis zum älteren Menschen. Interessenten können individuell ins Training einsteigen.

Außerdem lädt Simone Henkel jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr zur Pezziball-Gymnastik ein. Drahtesel-Fans können mit Thomas Langer zu Radtouren light aufbrechen. Treffpunkt ist samstags um 10 Uhr der Nordpark. Der Verein weist darauf hin: „Es ist kein E-Bike erforderlich.“

Der Verein bietet einmal wöchentlich eine Sprechstunde im Begegnungstreff an

Im Terminkalender steht für den 15. Juli eine Wanderung nach Westerholt. Der Verein: „Bei Nichtmitgliedern nehmen wir einen Gästebeitrag von drei Euro.“ Die Wanderlustigen treffen sich um 10 Uhr an der Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule (Fritz-Erler-Straße 4). Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0176-61394516.

Der Verein bietet zusätzlich in den Ferien einmal wöchentlich, montags zwischen 14 und 15.30 Uhr, Sprechstunden im Begegnungstreff, Erlenstraße 40, an. Motto: Mitglieder beraten Mitglieder! In dringenden Fällen sind nach vorheriger telefonischer Abstimmung Einzeltermine möglich. Ansprechpartner sind Christa Oehmke (02043/62618) und Hartmut Knappmann (02043/52476).

Information zu den Sport- und Bewegungsangeboten des SfbB Gladbeck gibt es über die Telefonnummer 02043/64222 oder www.sfbb-gladbeck.de.

