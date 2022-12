Der Nikolausmarkt in Gladbeck bringt adventliches Flair

Gladbeck. Es duftet nach gebrannten Mandeln – und auch nach Glühwein. Vorm Rathaus in Gladbeck lädt erstmals im Advent eine Speed-Tubing-Bahn zur Rutschpartie auch ohne Schnee ein. Der Nikolausmarkt in Gladbeck ist eröffnet. Bis Sonntag laden Vereine, Organisationen, Kitas, Schulen und viele weitere Aktiven aus der Stadt zu einem Besuch des Budendorfes ein.

Und tatsächlich: So langsam wird die Stimmung weihnachtlich in der Innenstadt. Das Budendörfchen auf dem Willy-Brandt-Platz lockt bekanntlich immer viele Besucher an. Und auch in der Fußgängerzone gibt’s weihnachtliches Flair beim „Schlemmen im Advent“ an diversen Verkaufsbuden. Nicht zu vergessen der beliebte Treffpunkt am Glühweinstand zu Beginn der Fußgängerzone am Rathaus!

Bis Sonntag ist der Nikolausmarkt vorm Rathaus geöffnet – und vom 9. bis 11. Dezember geht’s dann weiter vorm Rathaus mit anderen Vereinen und Organisationen, die die Büdchen bestücken. .

