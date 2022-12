Der Nikolaus macht im KreativAmt Gladbeck Station

Gladbeck. Der Nikolaus besucht und beschenkt Kinder im Gladbecker KreativAmt. Und das ist noch nicht alles auf dem Programm am 5. Dezember.

Auf seiner Rundreise zu den Kindern der Welt macht der Nikolaus in diesem Jahr bereits am 5. Dezember ab 16 Uhr Halt am Jovyplatz in Gladbeck. Auf den Stufen des KreativAmtes empfängt der Schutzpatron die Kinder. Und die dürfen sich auf ein weiteres Highlight freuen.

Der Nikolaus lauscht aufmerksam deren Wünschen, beantwortet Fragen und erfreut sich auch an weihnachtlichen Gedichten. An die artigen Mädchen und Jungen verteilt er dann auch kleine Gaben – immer argwöhnisch beobachtet vom mitgereisten Gehilfen Knecht Ruprecht im Hintergrund.

Die KreativAmt-Community hat aber noch ein weiteres Highlight organisiert. Nach dem persönlichen Meet & Greet mit dem Nikolaus geleitet ein goldgelockter Engel die Kinder zu einem spannenden Kurztrip in die Fantasie. Die Autoren Annika und Martin lesen dem jungen Publikum aus der Kinderbuchreihe Pinipa vor, wie die neugierige Heldin ihre Abenteuer als Seifenblasenpilotin, Papierschiffmatrosin, Gartendetektivin, Marmeladenglaspiratin, Waldzirkusdirektorin oder Feuerwehrraketen-Kapitänin besteht.

Tatjana Jungjohann, Betreiberin des Ladens für Zauberangelegenheiten im KreativAmt, hat auch einen guten Tipp parat: „Eltern oder Großeltern, die noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk für ihre Kleinen zum Nikolaustag oder zu Weihnachten sind, finden am Stand des Kinderbuchverlags neben den wundervollen Büchern auch kleine Extras rund um das Pinipa-Universum.“

