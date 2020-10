Der Lions Club Gladbeck bringt Adventskalender 2020 heraus

„Der Lockdown trifft uns, wirft uns aber nicht um.“ Mit diesen Worten umreißt Dietrich Pollmann die aktuelle Situation des Lions Clubs Gladbeck in Zeiten der Corona-Pandemie. So wird es denn auch in diesem Jahr – in siebter Auflage bereits – den jährlichen Adventskalender geben, dessen Reinerlös karitativen Einrichtungen zugute kommen soll. Motto: „We serve/Wir dienen“.

Fürchteten die Initiatoren – damals an erster Stelle Simon Terhardt, der die Idee dazu hatte – in diesem ersten Jahr noch, den Kalender in Gladbeck nicht an Mann oder Frau bringen zu können, so erwies sich diese Sorge sehr schnell als unbegründet. „Der Adventskalender hat sich zu einem echten Renner entwickelt“, so Mitstreiter Dr. Henning Keimer. Und auch in diesem „verflixten siebten Jahr“ sei es nicht nur gelungen, wieder zahlreiche Sponsoren zu gewinnen, wie Terhardt dankbar berichtet, sondern auch attraktive Preise anbieten zu können.

Gladbeck: Zu gewinnen gibt es Preise in einem Gesamtwert von 10.000 Euro

So konnten, trotz der widrigen Umstände, mehr als 100 Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro eingeworben werden. Die Produktion des Kalenders wurde zudem vom Fotografen Hans Blossey, der auch für die WAZ tätig ist und das stimmungsvolle Cover mit Rathaus sowie Nikolausmarkt beisteuerte, und von Jan-Hendrik Lehrich, der das Layout des Kalenders umsetzte, unterstützt – beide verzichteten auf ihr Honorar.

Der Adventskalender 2020 wird, wie gehabt, in einer Auflage von 3000 Exemplaren erscheinen. Ein Exemplar kostet Euro und ist in allen Geschäften erhältlich, in deren Schaufenstern das Werbeplakat zum Gewinnspiel hängt, sowie bei der Sparkasse Gladbeck und der Volksbank Ruhr-Mitte. Bereits 1000 Reservierungen lägen für den Kalender 2020 vor, berichtet Hans Purrnhagen von der Volksbank. Also sollte man sich sputen.

Und die Preise können sich wirklich sehen lassen, unter anderem sind das Gutscheine für Gladbecker Geschäfte und Restaurants, „Gladbeck-Taler“, Werkzeuge oder eine Pkw-Erlebnisprobefahrt. In diesem Jahr ist es die Sparkasse Gladbeck, die für den Hauptpreis der Verlosung verantwortlich zeichnet: Sie steuert einen Satz von 168 Losen für ihre „Sparlotterie“ bei. Eingeschlossen ist darin bereits ein festes Guthaben von 836,40 Euro, über das sich der glückliche Gewinner freuen darf. Hinzu kommt die Teilnahme an weiteren Verlosungen, bei denen es Geld- und Sachpreise sowie ein neues Auto locken.

Die Besitzer eines Adventskalenders finden ihre Losnummern auf dem Kalendertitel oben rechts. Gegen Vorlage des Kalenders können die Gewinne in der „Gladbeck Information“ im Alten Rathaus abgeholt werden.

Ein bewegtes Jahr 2020 nimmt für den Lions Club ein versöhnliches Ende

Freuen dürften sich wohl auch die drei verdienstvollen Einrichtungen, die sich in diesem Jahr die Spende des Lions Clubs, etwa insgesamt 13.000 Euro, teilen werden. Das sind das Deutsche Rote Kreuz (DRK), für dessen Einsatzwagen neue Kommunikationstechnik angeschafft werden soll, der Hospizverein Gladbeck und das Friedensdorf Oberhausen.

Veröffentlichung der Gewinnzahlen Die Gewinnzahlen werden jeweils am Ziehungstag im Internet unter www.lions-club-gladbeck.de und im Lokalteil der Gladbecker WAZ veröffentlicht. Am Samstag (31. Oktober) ist der Lions Club von 11 bis 14 Uhr vor dem Schuhhaus „Auftritt“ auf der Hochstraße mit einem Verkaufsstand präsent. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird es im November Open Air keine zusätzlichen Adventskalender-Verkaufsaktionen geben.

So findet auch ein bewegtes Lions-Jahr seinen versöhnlichen Abschluss, wie der ehemalige und der aktuelle Präsident des Lions Clubs, Michael Tiemann und Thomas Schubert, berichten. Ab März 2020 wurden die regelmäßigen Präsenztreffen der Lions-Mitglieder, mal mit mehr, mal mit weniger Internet, in Online-Zusammenkünfte umfunktioniert. Das brachte nicht zuletzt als einen positiven Effekt mit sich, dass ehemalige Mitglieder, die außerhalb Gladbecks leben, an diesen virtuellen Treffen teilnehmen konnten. Geplante Veranstaltungen und Seminare mussten abgesagt werden. Dazu gehört die Teilnahme am Nikolausmarkt. „Ein kleiner Wermutstropfen für uns, umso mehr freuen wir uns über das Zustandekommen des Adventskalenders“, so die einhellige Meinung der Lions-Mitglieder in Gladbeck.

