Kinder & Jugend Der „Kulturrucksack“ in Gladbeck bietet ein neues Programm

Gladbeck. Mädchen und Jungen in Gladbeck haben bei den Angeboten des „Kulturrucksacks“ die Qual der Wahl. 20 Workshops fördern die Kreativität.

Die Stadt Gladbeck beteiligt sich am Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ und legt ein neues Programm vor. Mädchen und Jungen von zehn bis 14 Jahren dürfen sich auf eine breite Palette mit Aktivitäten freuen.

Malen, Singen, Schreiben, Theaterspielen, Sprayen, Tanzen, Filmen, Fotografieren und mehr stehen auf dem Programm, das 20 Workshops umfasst. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Gladbeck: Anmeldungen für Veranstaltungen des „Kulturrucksacks“ sind ab sofort möglich

Im Internationalen Mädchenzentrum werden die Teilnehmerinnen vom 5. bis 9. Juli mit einer Theaterpädagogin ein eigenes Stück entwickeln. Titel: „Vorhang auf … trotz Corona!“ Im selben Zeitraum läuft im Museum ein „Augmented Reality“-Workshop. Dabei können mithilfe von Smartphone oder Tablet Ausstellungsstücke von allen Seiten betrachtet werden.

Im Freizeittreff Rentfort gibt es vom 12. bis 16. Juli in Kooperation mit der Tanzschule D-Style Street-und Breakdance. Das Projekt „Fette Box für dein Smartphone“ mit Ingo Stanelle und seiner Profi-Werkstatt im Freizeittreff Bildungs- und Begegnungszentrum Brauck läuft vom 9. bis 13. August.

Ein Foto-Workshop im Maxus befasst sich mit Themen wie „Spiel mit Licht und Schatten“. Termin: 12./13. August. Die Volkshochschule vermittelt unter anderem die Grundlagen des 3D-Drucks.

Die Jugendkunstschule hat Angebote von Airbrush über Malatelier bis Upcycling-Nähatelier in petto. In der Musikschule haben Jugendliche ebenfalls die Qual der Wahl: Im Kurs „App-Gecheckt“ können Jugendliche Apps zum Komponieren kennenlernen, Maren Kessler betreut ein Gesangscoaching. Für die Herbstferien lädt die Stadtbücherei in Kooperation mit dem Literaturbüro NRW wieder zur Gladbecker Romanwerkstatt ein.

Weitere Informationen und die Termine zu den Veranstaltungen gibt es im Kulturrucksack-Programmheft an den Schulen und bei den beteiligten Einrichtungen sowie online unter www.kulturrucksack.nrw.de.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck