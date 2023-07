Der Kreis sucht Lehrer – auch ohne Lehramtsstudium

Gladbeck. Auch in Gladbeck fehlen die Lehrer. Deswegen informiert der Kreis Recklinghausen über den Quereinstieg in den Beruf. Wer dafür in Frage kommt.

Nordrhein-Westfalen braucht Lehrer, auch in Gladbeck. Es fehle an qualifiziertem Personal, teilt die Agentur für Arbeit des Kreises Recklinghausen mit. Um Unterrichtsausfall zu minimieren, stellen alle Schulformen inzwischen Lehrkräfte ein, die keine grundständige Lehrerausbildung (Studium, Referendariat und Staatsexamen) durchlaufen haben.

Angesprochen sind dafür insbesondere Menschen mit Studienabschlüssen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Studierende aus diesen Bereichen, die sich die pädagogische Arbeit an einer Schule vorstellen können. Wolfgang Hoerning vom Landesprüfungsamt NRW klärt am Donnerstag, 20. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr, im Berufsinformationszentrum, Görresstraße 15 in Recklinghausen, über die unterschiedlichen Zugangswege in den Beruf an den einzelnen Schulformen auf und stellt geeignete Fächerkombinationen vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

