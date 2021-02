Der Kneipp-Verein Gladbeck sucht ehrenamtliche Verstärkung

Gladbeck. Der Kneipp-Verein Gladbeck unterhält einen Garten nach Erkenntnissen des berühmten Priesters. Tatkräftige Hilfe ist dort willkommen.

Der Kneipp-Verein Gladbeck besitzt mit seinem Garten, der nach Erkenntnissen des berühmten Priesters und Naturheilkundlers angelegt wurde, ein großes Areal mitten in der Stadt. Damit haben die Menschen ein Refugium, in dem sie zur Ruhe kommen, oder einen Platz, an dem sie sich selbst einbringen können.

Denn der Verein freut sich über ehrenamtliche Verstärkung. In dem Kneippschen Garten an der Mittelstraße 37 können alle Bürger Anwendungen wie Wassertreten, Armbad, Kräuterbeete, Barfußweg, die Ruhe, die Entspannung und frische Luft genießen. Der Verein: „Zur Unterstützung suchen wir für die neue Saison Helfer, die gerne draußen sind und ein wenig Zeit zur Verfügung stellen möchten. Sobald der Frost vorbei ist, wird auch wieder das Kneipp-Tretbecken mit Wasser gefüllt sein und allen Menschen zur Verfügung stehen.“ Die Devise der Kneippianer laute: „Unsere Devise lautet: Miteinander anstatt nebeneinander!“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Kneipp-Garten hat oder sich mit seinen Vorstellungen und Ideen anderweitig einbringen möchte, kann sich gerne bei Josi Marten, Tel. 02043-5992623 oder unter vorstand@kneippverein-gladbeck.de melden.

Mehr aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!