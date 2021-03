Der Kinderschutzbund Gladbeck öffnet den Kleiderladen wieder

Gladbeck. In Gladbeck öffnet der Kinderschutzbund an zwei Tagen in der Woche seinen Kleiderladen. Eine Anmeldung gehört zum Pflichtprogramm.

Beim Kinderschutzbund Gladbeck häufen sich die Anfragen der Kundschaft: Wann öffnet der Verein wieder seinen Kleiderladen? Die gute Nachricht: Er geht am 22. März wieder an den Start.

„Wir werden wieder Dienstag und Donnerstag nach telefonischer Anmeldung in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr für unsere Kunden da sein“, kündigt der Kinderschutzbund an, der sein Domizil am Kirchplatz 8 hat. Unter der Telefonnummer 0179/5014091 besteht die Möglichkeit, am 16. und am 18. März zwischen 9.30 und 11.30 Uhr einen Termin für einen Einkauf zu vereinbaren.

Hinweis für Interessenten: „Bitte bringen Sie Ihren Ausweis zur Kontaktnachverfolgung mit!“ Es gilt weiterhin, dass sich jeweils nur ein Kunde im Laden aufhalten darf.

