Der Kinderschutzbund Gladbeck lädt zum Sonderverkauf ein

Der Deutsche Kinderschutzbund in Gladbeck lädt zu einem adventlichen Sonderverkauf ein.

Gladbeck. Der Kinderschutzbund Gladbeck bietet selbst hergestellte Leckereien und Handarbeiten an. Der Erlös ist für Kinder der Stadt bestimmt.

Der Kinderschutzbund Gladbeck hat für Samstag, 5. Dezember, einen Sonderverkauf organisiert. Am Vereinssitz, Kirchplatz 8, verkaufen Mitglieder zwischen 10 und 14 Uhr selbst hergestellte Leckereien und Handarbeiten.

Der Vorsitzende Peter Fischer: „Es gibt ja in diesem Jahr wegen Corona keinen Nikolausmarkt.“ Deswegen habe der Kinderschutzbund sich überlegt, in Eigenregie ein Angebot zu machen – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. „Wir haben ein Einbahnstraßensystem gebaut“, so Fischer. Die ehrenamtlichen Kräfte werden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und strikt darauf achten, dass die Besucherzahl im Gebäude beschränkt ist.

Angeboten werden unter anderem Pfirsichmarmelade, selbst gebackene Plätzchen und selbst gestrickte Socken. „Der Moviepark Bottrop hat uns unter anderem Schlüsselanhänger zur Verfügung gestellt, die wir an die Kinder verschenken“, kündigt Fischer an.

Außerdem können die Gäste im Kleiderladen günstig einkaufen. Fischer: „Der Erlös des Tages geht zu 100 Prozent an die Kinder in Gladbeck , die Unterstützung brauchen.“

