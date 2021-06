Der Heimatverein Gladbeck erklärt Straßennamen

Gladbeck. Der Heimatverein Gladbeck ergänzt seit Jahren Straßenschilder mit Info-Tafeln. Nun kommen weitere 18 Exemplare dazu.

Bereits seit Jahren setzt sich der Verein für Orts- und Heimatkunde Gladbeck dafür ein, dass Informationstafeln an Straßenschildern angebracht werden. So soll die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt gestärkt werden. Nun sind neue Legendenschilder installiert worden.

Förderung vom Land

In der Regel werden die Tafeln gemeinsam von Heimatverein und Stadt Gladbeck finanziert. In diesem Jahr jedoch wurde die Anschaffung von 18 neuen Exemplaren möglich, weil das „Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung“ des Landes NRW die Aktion des Gladbecker Heimatvereins mit 2000 Euro unterstützt.

An etwa 130 Straßenschildern in Gladbeck sind bislang die Informationstäfelchen angebracht. Diese so genannten Legendenschilder sollen die Bedeutung der Straßennamen erläutern. Auf diese Weise können Anwohner und Passanten Informatives über ihre Heimat und die Geschichte Gladbecks erfahren. Die ersten weiteren Schilder wurden von der städtischen Straßenmeisterei in Zweckel angebracht. Zu finden sind sie an den Straßen „An der Lune“, „An Klas’ Kotten“ und „Luggenhölscherweg“.

