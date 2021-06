Der Heimatverein Gladbeck besichtigt St. Marien in Brauck

Gladbeck. Die St.-Marien-Kirche im Gladbecker Stadtteil Brauck ist besonderen Kunstwerken ausgestattet. Der Heimatverein stellt sie vor.

„Kunst in Gladbeck“ – unter diesem Motto lädt der Heimatverein Gladbeck zu einem Besuch der St.- Marien-Kirche ein. Unter dem Dach des katholischen Gotteshauses https://www.waz.de/staedte/gladbeck/der-heimatverein-gladbeck-erklaert-strassennamen-id232425187.htmlim Stadtteil Brauck sind etliche besondere Arbeiten zu bewundern.

Diese Kunstwerke wird sich der Verein am Sonntag, 4. Juli, anschauen. Beginn der Veranstaltung: 15 Uhr. Die katholische Kirche an der Horster Straße in Brauck mit ihrer markanten Außenfassade ist mit besonderen Kunstwerken ausgestattet, so mit einem siebenarmigen Leuchter, dem Taufbrunnen der farblich gestalteten Sakramentskapelle und einem Graffito von Gottfried Kappen. Die einstündige Kirchenführung leitet Uli Völker.

Anmeldungen für dieses gebührenfreie Angebot nimmt Heinz Enxing unter der Rufnummer 02043/61421 entgegen.

