Der Bootsverleih der Caritas in Gladbeck am Wasserschloss Wittringen holt nach dem Wochenende seine Wasserfahrzeuge ein und beendet eine außergewöhnliche Saison unter Corona-Bedingungen. Kunden und Beschäftigte zeigen sich aber trotz allem zufrieden.

So zieht denn die Caritas zieht eine positive Bilanz zum Ende der Saison. Obwohl die ersten Boote statt im Mai erst in den Sommerferien auf dem Schlossteich fuhren, ist Oliver Grimm zufrieden mit der diesjährigen Resonanz. Sowohl die Besucher als auch das Caritas-Team vor Ort loben die Einhaltung der nötigen Corona-Hygienemaßnahmen vor Ort und hoffen schon jetzt auf eine weitgehend normale Saison 2021.

Gladbeck: Die Caritas musste wegen der Corona-Pandemie den Saisonbeginn um Monate verschieben

Die Freude war groß, als die Caritas mit Beginn der Sommerferien endlich die ersten Tret- und Ruderboote auf den Wittringer Schlossteich lassen durfte. Zum regulären Saisonstart im Mai galten noch strenge Kontaktverbote zur Eindämmung des Coronavirus’ und eine entspannte sowie sichere Bootstour war nicht umzusetzen. „Selbstverständlich fehlen uns diese Monate. In den Sommerferien war die Nachfrage auch bei unseren verlängerten Öffnungszeiten dafür gut“, berichtet Oliver Grimm, Betriebsstättenleiter bei der Caritaswerkstatt„Kontext“, die den Bootsverleih betreibt. Statt nur am Wochenende stand gab’s das Angebot in den Ferien auch donnerstags und freitags. Diese Änderung will die Caritas auch in der nächsten Saison beibehalten.

Dominik (links) und Adem holten die Boote am Schlossteich in Wittringen an Land. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Nachfrage, besonders in den Sommerferien, sei nicht eingebrochen, was in einem solchen Jahr viel Wert sei, findet Grimm. Er vermutet, dass viele, die ihre Ferien zuhause verbracht haben, zum Bootsverleih gekommen sind. Dabei überwiege die Freude, dass nach langer Zeit der Schließung auch endlich wieder Angebote möglich sind. Vor allem Familien mit Kindern steigen in Wittringen in die Boote, aber auch Kleingruppen und Paare unternehmen gerne eine Tour auf dem See.

Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen wurden „gut umgesetzt“

Am letzten Wochenende der Saison traten etwa Ulrike und Norbert Kokoska mit Marius und Moritz in die Pedale des Tretboots. „Wir haben heute noch mal das gute Wetter ausgenutzt und uns auf den See gewagt“, so Ulrike Kokoska. Vor allem für die kleinen Kinder sei ein solcher Ausflug spannend, die Bootstour könne man gut mit einem Besuch auf dem Spielplatz nebenan verbinden. Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen am Steg seien gut umgesetzt, ergänzt sie. „Die Allermeisten halten sich an die Maßnahmen. Falls mal jemand seine Maske vergessen hat, helfen wir auch gerne aus. Den einen oder anderen Uneinsichtigen mussten wir aber auch wegschicken“, berichtet Norbert Gölitzer, Anleiter und Betreuer für die Mitarbeiter des Bootsverleihs.

Dezentraler Arbeitsplatz Mit dem Bootsverleih bietet die Caritas nicht nur ein attraktives Freizeitangebot, sondern auch Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Caritas-Werkstatt „Kontext“ ermöglicht die Arbeit an sogenannten dezentralen Arbeitsplätzen außerhalb der Räumlichkeiten. „Das Gesamtziel solcher Außenarbeitsplätze ist, dass die Beschäftigten an eine Situation herangeführt werden, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt ähnelt“, erklärt Oliver Grimm, Leiter von „Kontext“. Weitere dezentrale Arbeitsplätze sind etwa im Kiosk im Westbahnhof oder in der Postfiliale in Alt-Rentfort.

Auch Grimm kann aus organisatorischer Sicht bestätigen: „Das Aufstellen und Genehmigen des Hygienekonzepts war aufwendig, die Umsetzung hat aber bei den Beschäftigten und den Kunden gut funktioniert. Beim Bootsverleih und als Caritas-Verband sind wir bisher weitestgehend von Infektionsfällen verschont geblieben.“ In den Werkstätten und auch am Steg gelte: Die Sicherheit aller Beteiligten geht immer vor.

„Wir mussten keine Daten von Kunden an das Gesundheitsamt weitergeben, anscheinend hat die Umsetzung unseres Konzepts gut geklappt“, so Grimm. Für 2020 resümiert er: „In dieser Saison haben wir das Beste draus gemacht.“ Für das kommende Jahr hoffen er und Gölitzer auf eine möglichst normale Saison, die im Mai starten kann.