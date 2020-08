Der Betriebshof Gladbeck stellt wieder Behälter für Laub auf

Gladbeck. Der Zentrale Betriebshof Gladbeck sammelt Herbstlaub. Die Behälter stehen an ausgewählten Stellen. Bürger können auch eigene Körbe aufstellen.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) hat mit der Verteilung der Laubsammelbehälter begonnen. Rund 550 große (1100 Liter) und ca. 115 kleine Behälter (240 Liter) werden in der nächsten Zeit im Stadtgebiet aufgestellt, an den Standorten aus dem Vorjahr. Auswahlkriterien sind ein hoher Baumbestand, enge Straßen und solche mit hohem Verkehrsaufkommen, in denen das Laubsaugen nur sehr schwer möglich ist.

Der ZBG bittet darum, in den Straßen mit Laubcontainern keine weiteren Sammelkörbe oder -behälter für die Blätter aufzustellen. Sie werden vom Betriebshof geleert. In allen anderen Straßen mit Bäumen können Anwohner wieder eigene Laubsammelbehälter aufstellen, die im Rahmen einer Sammeltour geleert werden.

Es wird darum gebeten, eigene Laubbehälter so aufzustellen, dass das Saugfahrzeug gut anfahren kann. Die Behälter dürfen nicht auf Baumscheiben oder Grünflächen abgestellt werden. Problematisch wird es auch, wenn Laubsammelbehälter um Bäume oder Laternen errichtet werden. Diese Laubgitter lassen sich meist nicht leeren oder können bei der Leerung beschädigt werden.

Sämtliche Behälter werden ab Anfang September geleert. Bis dahin kann Laub in Säcken oder anderen Behältnissen zum Wertstoffhof an der Wilhelmstraße gebracht werden. Die Anlieferung von einem Kubikmeter pro Haushalt und Tag ist gebührenfrei. Darüber hinaus muss für Gartenabfall je angefangene 100 l eine Gebühr von 3,50 Euro bezahlt werden. Die gesamte Anlieferung ist auf maximal zwei Kubikmeter beschränkt.