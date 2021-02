Der Betriebshof Gladbeck leert wieder Restabfalltonnen

Gladbeck. Wegen des Winterwetters können die Fahrzeuge des Betriebshofs Gladbeck nicht alle Straßen anfahren. Leerungstermine verschieben sich.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) fährt seit Dienstag wieder die Restabfalltouren, begonnen wurde mit dem Bezirk 2. Soweit es aufgrund der Winterwetterlage möglich ist, sollen auch in den kommenden Tagen die Behälter geleert werden.

Die Biobehälter werden in dieser Woche nicht angefahren. Gleiches gilt für die Abholung von Sperrmüll, hier müssen Abfuhrtermine vereinbart werden. „Geschlossene Schneedecken oder Vereisungen verhindern, dass die schweren Lkw steile, abschüssige und enge Straßen anfahren“, so der ZBG. Können Behälter nicht geleert werden, da sie im Schnee feststecken oder über Schneehügel nicht transportiert werden können, bleiben sie stehen. Eine Leerung wird nicht nachgeholt, das gilt auch für die Straßen, die aufgrund der Witterungsverhältnisse gar nicht angefahren werden können.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

In der kommenden Woche kann der zusätzliche Restabfall in Säcken neben die Restabfallgefäße gestellt werden. Die Leerung der gelben Tonne verschiebt sich ebenfalls. Auf der Homepage www.zb-gladbeck.de informiert der ZBG über die Entwicklung und entstehende Verzögerungen.

Gladbeck: Abfuhrtermine verschieben sich

Die Leerung der gelben Tonne: Am 10. Februar wird Montag (8. Februar) nachgefahren, am Donnerstag (11. Februar) der 9. Februar. Am 12. Februar wird der 10. Februar nachgeholt, am 13. Februar der 11.; am 15. der 12. Februar, am 16. der 15. Februar; am 17. wird der 16. Februar nachgefahren, am 18. der 17. Februar, am 19. der 18. Februar und am 20. der 19. Februar.

Lesen Sie mehr aus Gladbeck hier.