Der ADAC bietet kostenlose Wiegen für Camper an

Der ADAC Westfalen bietet eine kostenlose Wiegeaktion in Recklinghausen an. Dort stellen Fachleute fest, ob der Wohnwagen oder das Wohnmobil richtig beladen ist.

So zu packen, dass die fahrbare Wohnung vorschriftsmäßig beladen ist, ist alles andere als leicht. Das zeigte sich bei den Wiegeaktionen des ADAC Westfalen und des ADAC Fahrsicherheitszentrums Westfalen in Recklinghausen. Dort war im Jahr 2020 fast die Hälfte aller Wohnmobile und Wohnwagen falsch beladen oder überladen. Fachleute geben am 24. Juli Tipps, wie es richtig geht.

Der ADAC Westfalen startet zusammen mit dem Fahrsicherheitszentrum Westfalen wieder seine Wiegeaktion. Menschen aus Gladbeck können am Samstag den Verkehrsübungsplatz in Recklinghausen (Vinckestraße 27) ansteuern, wo zwischen 10 und 16 Uhr Wohnmobile und Caravan kostenlos gewogen werden. Hintergrund: Überladung beeinflusst stark das Fahrverhalten der Fahrzeuge, und so die Sicherheit gefährdet. Der ADAC weist darauf hin: „Saftige Bußgelder von mehreren hundert Euro drohen außerdem – besonders im Ausland. Wer erwischt wird, muss im schlimmsten Fall das Übergewicht vor Ort reduzieren, oder die Weiterfahrt wird untersagt.“

Überladung beeinflusst das Fahrverhalten und wird zum Sicherheitsrisiko

Tipp: Also an diesem Samstag mit dem reisefertigen Wohnmobil oder Wohnwagen auf nach Recklinghausen und direkt wiegen und prüfen lassen. Zusätzlich bieten die ADAC-Experten kompetente Beratung und jede Menge Informationen rund um das Thema Camping an. Darunter sind Tipps zur richtigen Beladung, zu interessanten touristischen Zielen und auch zu den Leistungen des Clubs für Urlauber“. Wer ein bisschen Mut hat, kann dann noch den ADAC-Überschlagsimulator ausprobieren.

