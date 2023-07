Deluxe Radioband spielt beim Gladbecker Appeltatenfest

Die Band „Deluxe – The Radioband“ spielt am Samstagabend (2. September) beim Appeltatenfest in Gladbeck.

Gladbeck. Gladbecks größtes Stadtfest, das Appeltatenfest, wird wieder Anfang September gefeiert. Die Besucher können sich auf ein buntes Programm freuen.

Ein Wochenende voller gute Laune und natürlich mit einem Programm, das möglichst allen Besucherinnen und Besuchern Freude bereitet: So soll auch das 34. Appeltatenfest über die Bühne gehen, das am 2. und 3. September in Gladbeck gefeiert wird. An den Vorbereitungen wird schon kräftig gewerkelt.

Im Mittelpunkt des großen Stadtfestes werden, ganz klar, auch diesmal wieder am Samstag das olympische Wettspiel um das Amt der Appeltatenmajestät stehen, sowie dann Sonntag die Krönung der neuen Appeltatenmajestät 2023/24. Um diese beiden Ereignisse herum ranken sich jede Menge Aktionen, Musikdarbietungen, Zaubereien und natürlich auch so einiges, was den Apfel in den Mittelpunkt stellt. Am Sonntag haben auch wieder die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Es kann also ausgiebig geshoppt werden.

Lesen Sie auch

Schon beim Gladbecker Wochenmarkt in der Innenstadt soll Feststimmung herrschen

Und schon beim Wochenmarkt in der Innenstadt am Samstag soll Feststimmung aufkommen: Obst, Gemüse, Käse, Fisch und Fleisch können mit Musikbegleitung in den Einkaufskorb wandern. „Ein Straßenmusiker wird spielen“, verrät Christin Erbe, die im Rathaus mit der Organisation von Gladbecks größtem Stadtfest betraut ist.

Der offizielle Auftakt des zweitägigen Spektakels geht am Samstag um 11 Uhr mit dem obligatorischen Fassanstich durch Bürgermeisterin Bettina Weist vor dem Rathaus über die Bühne. Zuvor wird Sportkommentator Manni Breuckmann von der Bühne vorm Rathaus bereits schon mal ein bisschen aufs Appeltatenfest einstimmen. Der Radiomann wird auch wieder den Apfel-Wettkampf der Majestätsanwärterinnen kommentieren.

Der Apfel-Wettkamp startet am Samstag um 11.30 Uhr vorm Rathaus

Der Apfel-Wettkampf startet um 11.30 Uhr, und gut eine Stunde später wird feststehen, welche der Kandidatinnen die Nachfolge der amtierenden Appeltatenmajestät Meryem Cin antritt. Mit Live-Musik und verschiedenen Darbietungen geht’s dann am Nachmittag in der Innenstadt weiter. Musikalischer Hauptakt am Abend: Ab 20 Uhr und bis 23 Uhr wird die Essener „Deluxe Radioband“ die Bühne vorm Rathaus rocken.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Krönungszeremonie, die um 15 Uhr auf der Bühne auf dem Willy-Brandt-Platz stattfinden wird. Die Appeltatenmajestät ist Siegerin der Gladbecker Apfelolympiade, die jedes Jahr von Optik Rodewald, der WAZ, der Ele und der Stadt Gladbeck gemeinsam veranstaltet wird. Passend zum feierlichen Ereignis gibt es wieder jede Menge Musik, Aktionen und Unterhaltung für die jungen Stadtfestbesucher. An beiden Tagen präsentieren sich natürlich auch wieder Gladbecker Vereine in der Lambertistraße und auf dem Marktplatz können Sonntag erneut schicke alte Flitzer bei der Oldtimershow bewundert werden.

>> Appeltatenmajestäten-Bewerberinnen können sich persönlich, telefonisch oder per E-Mail bei Christin Erbe, Altes Rathaus, Zimmer 1, Willy-Brandt-Platz 2, Tel. 99 24 77 / appeltatenfest@stadt-gladbeck.de melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck