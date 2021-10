Im Keller eines Hauses an der Winkelstraße in Gladbeck ist es zu einem Brand gekommen.

Feuerwehreinsatz Defekt an Heizungsanlage verursacht Kellerbrand in Gladbeck

Gladbeck. Einsatz für die Feuerwehr im Stadtteil Zweckel. Dort brannte es im Keller eines Hauses. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

In Gladbeck-Zweckel ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand in einem Haus an der Winkelstraße gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 17.14 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte an dem Gebäude eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte das Feuer im Heizungsraum des Hauses. Augenscheinlich hatte die Steuereinheit der Heizungsanlage gebrannt, so die Wehr. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nichts bekannt.

