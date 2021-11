Das Zimtsternfest in Gladbeck steht unter keinem guten Stern

Am ehesten ziehen beim abgespeckten Zimtsternfest noch die Glühweinbuden. Insgesamt war der Besuch der Innenstadt zum Auftakt des Mitternachtsshopping am frühen Abend noch ausbaufähig.

Gladbeck. Zum Auftakt des Zimtsternfestes in der Gladbecker City sind bisher recht wenige Menschen gekommen. Die Geschäfte hoffen auf die nächsten Stunden.

Der Auftakt des vorweihnachtlichen Trubels in der Innenstadt von Gladbeck mit dem Zimtsternfest stand am Freitagabend unter keinem guten Stern: Coronabedingt war das Programm zusammengestrichen worden, außerdem sorgte das nasskalte Wetter dafür, dass sich der Besuch der Innenstadt – zumindest am frühen Abend – in Grenzen hielt.

Immerhin: Zahlreiche adventliche Buden auf Hoch- und Horster Straße waren zusätzlich – auch wegen der Absage des Nikolausmarktes am kommenden Wochenende – aufgestellt worden. Aber sie warteten ebenso wie die Geschäfte auf Publikum.

Am ehesten ziehen am frühen Abend noch die Glühweinstände. Dort können sich die Gäste ein wenig aufwärmen. Die Geschäfte haben sich auf das traditionelle Mitternachtsshopping eben bis in die Nacht eingestellt – wie sie am Ende Bilanz ziehen werden, gibt es demnächst hier im Netz.

