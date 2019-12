Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das VHS-Programm

200 bis 250 Kräfte unterrichten an der Volkshochschule (VHS) Gladbeck. Das Bildungsinstitut bringt es auf 740 Kurse und Angebote im Jahr 2019, so der Leiter Dirk Langer. Er gibt die Teilnehmerzahl mit gut 13.000 an.

„Die Sprachen sind und bleiben der größte Bereich“, sagt Langer. Das Gros machen gängige, weltweit verbreitete wie Englisch, Französisch und Spanisch aus. Aber auch Niederländisch, Polnisch und Russisch werden angeboten. Nicht zu vergessen Deutsch als Zweitsprache.

Das neue Programm kommt am Freitag, 13. Dezember, heraus. Die nächste Semester-Eröffnung ist am Dienstag, 14. Januar, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Dort steht ab 19.30 Uhr das Trio „Bidlah Buh“ auf der Bühne. Sein Comedy-Musik-Programm trägt den Titel: „Mehr geht nicht – die große Welttournee“.

Im Vorverkauf (Haus der VHS, Friedrichstraße 55) kostet eine Karte 18 Euro, an der Abendkasse 19 Uhr. Ermäßigt sind 9,50 Euro zu zahlen. Im Eintrittspreis ist ein Freigetränk enthalten.