Das Trinkwasser in Gladbeck und Bottrop wird teurer

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) erhöht ihre Preise. Damit wird das Trinkwasser in Gladbeck, Bottrop und den übrigen RWW-Kommunen teurer.

Ab dem 1. Juli kostet der Kubikmeter Wasser 1,48 Euro. Bisher wurden 1,43 Euro dafür fällig. Gleichzeitig erhöht sich auch der Systempreis. Er steigt beispielsweise in einem Einfamilienhaus jährlich um 13,21 Euro auf 269,74 Euro, in einem Drei-Familienhaus um 17,98 Euro auf 367,20 Euro und in einem Sechsfamilienhaus um 26,59 Euro auf 542,84 Euro, so die Ankündigung des Wasserwerks.

Nach anderthalb Jahren sehe man sich gehalten, Teile der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kosten an die Kunden weiter zu geben, heißt es in der entsprechenden Ankündigung des Wasserwerks. Die Preisanpassung entspreche einer Steigerung von rechnerisch 4,6 Prozent für 1,5 Jahre bezogen auf die letzte zum 1. Januar 2022, so die RWW. Und weiter: „Sie liegt damit deutlich unterhalb der Inflation aus 2022 und 2023 und auch unterhalb der durchschnittlichen Preissteigerungen deutscher Wasserversorger in diesem Jahr.“

RWW nennt Energiekosten als Grund für die Preiserhöhung

Beim RWW spricht man daher auch von einer „moderaten Anpassung“. So zahle etwa der Einfamilienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 150 Kubikmetern künftig 1,50 Euro brutto mehr im Monat, in Mehrfamilienhäusern lägen die Mehrkosten bei einem Jahresverbrauch von 90 Kubikmetern gar bei weniger als einem Euro, so die RWW-Beispielrechnung.

Auch die RWW bekomme die Auswirkungen der seit 2022 stark zugenommenen Inflation auf den Rohstoff- und Dienstleistungsmärkten deutlich zu spüren, schreibt das Unternehmen. „Wesentliche Treiber für die eingetretene Entwicklung sind die Preise für Energie und für eingesetzte Betriebsstoffe.“ Nicht alle Kostensteigerungen ließen sich in Gänze durch Gewinne aus Effizienzmaßnahmen kompensieren, so dass die nun anteilig weiter gegeben werden müssten.

Die neuen Tarife sind auch abrufbar unter: www.rww.de.

