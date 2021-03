Das Sturmtief „Klaus“ stürzt Buchen im Wittringer Wald

„Klaus“ pustete zwar auch Gladbeck kräftig, doch das Sturmtief richtete hier keine großen Schäden an. Allerdings kippten im Wittringer Wald Buchen um.

Gladbeck. Das Sturmtief „Klaus“ hat nach einer ersten Bilanz einen Bogen um Gladbeck gemacht. Dennoch ist wegen abgebrochener Äste Vorsicht geboten.

Das Sturmtief „Klaus“ scheint einen Bogen um Gladbeck gemacht zu haben. Allerdings fielen den kräftigen Windböen im Wittringer Wald einige Buchen zum Opfer. Grün-Experte Ralf Sonnenberg mahnt zur Vorsicht.

Neben einigen trockenen Ästen und dem üblichen Reisig meldet der ZBG keine nennenswerten Schäden in Gladbeck: „Die Baumkolonne musste zu keinen Noteinsätzen ausrücken.“ Schaden genommen hat jedoch der Wittringer Wald. Einige ältere Buchen sind umgestürzt, die aufgrund der Trockenschäden keinen ausreichenden Halt mehr im Boden gefunden haben.

„Es können immer herausgebrochene Zweige und Äste in den Baumkronen hängen“, so Ralf Sonnenberg, beim ZBG Fachbereichsleiter der Grünflächenunterhaltung. Daher Achtung: „Unter großen Bäumen kann ein Blick nach oben nicht schaden.“

Sollten aufmerksame Bürger derartige Äste in Bereichen von Straßen und Wegen bemerken, können diese Beobachtungen gemeldet werden. Kontakt: 02043/992541 (Ralf Nolte), 02043/992669 (Alexander Urlacher) oder per Mail an zbg@zb-gladbeck.de

