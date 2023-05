In Gladbeck servieren einige Wirte Getränke in Biergärten oder auf Terrassen. (Symbolbild)

Gastronomie Das sind acht schöne Biergärten in Gladbeck – eine Übersicht

Gladbeck. In einigen Biergärten in Gladbeck lassen sich Getränke draußen genießen. Acht Tipps für Lokale mit Terrasse oder Außengastro – samt Bierpreis.

Biergärten haben im Sommer ihren speziellen Charme: An der frischen Luft, auf einem gemütlichen Plätzchen unter Sonnenschirmen oder Bäumen, schmeckt das frisch Gezapfte doch besonders gut. Auch in Gladbeck servieren einige Wirte nun wieder Getränke und Speisen im Freien. Diese Redaktion zeigt acht schöne Gaststätten mit Biergarten oder Außengastronomie für den Sommer in der Übersicht mit Infos zu Öffnungszeiten und Bierpreisen.

Gasthof „Bauer Wilm’s“

Rund 100 Außenplätze, umringt von hohen Bäumen des Wittringer Walds: Der Gasthof „Bauer Wilm’s“ an der Ellinghorster Straße lockt mit einem großen, klassischen Biergarten. Eine Markise schützt einen Teil der Plätze vor Regen oder der prallen Sonne. „Wir bieten eine gutbürgerliche Küche, Gäste können aber auch nur zum Trinken kommen“, sagt Geschäftsführer Rainer Klos.

Vor allem an sonnigen Sonn- und Feiertagen habe der Gasthof einen großen Durchlauf an Kunden. Deswegen nehmen Klos und seine Mitarbeiter keine Reservierungen für den Biergarten an. Mittwochs bis sonntags können Gäste zwischen 11 und 22 Uhr draußen sitzen. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Ein frisch gezapftes Pils- oder Altbier (0,25 Liter) kostet 2,70 Euro.

Landgasthaus Pieper

„Rustikal, groß, ruhig gelegen und von Bäumen umgeben“, so beschreibt Geschäftsführerin Martina Bovenkerk den Biergarten des Landgasthauses Pieper an der Möllerstraße. Rund 80 Gäste finden auf der Terrasse und im Biergarten Platz. Sie werden neben Getränken mit bürgerlichen und mediterranen Gerichten versorgt.

Die Mitarbeiter des Landgasthauses Pieper haben den Biergarten im vergangenen Jahr komplett renoviert und umgebaut. (Archivbild) Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Reservieren müssten Gäste in der Regel nicht, „außer bei größeren Gruppen mit vielen Essensbestellungen“, sagt Bovenkerk. Dienstags bis freitags ist das Landgasthaus von 17 bis 22 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen ab 11 Uhr. Montag ist Ruhetag. Ein Gezapftes (0,3 Liter) kostet 2,80 Euro.

Wasserschloss Wittringen

Auch beim Wasserschloss Wittringen an der Burgstraße können Gäste unter Bäumen und Sonnenschirmen draußen sitzen, und zwar in zwei Bereichen. Im vorderen Teil des Biergartens können bis zu 150 Gäste sitzen, in der Regel zum Essen. Dort serviert das Restaurant verschiedene Gerichte wie Fisch, Steaks, Salate und Nudeln. Reservierungen sind nicht möglich.

Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 12 bis 23 Uhr, samstags, 11 bis 23 Uhr, sonntags, 11 bis 22 Uhr. Montag ist Ruhetag, außer an Feiertagen, dann ist montags geöffnet und der folgende Dienstag wird zum Ruhetag. Bierpreis: 3,60 Euro für 0,3 Liter.

An Wochenenden ist bei gutem Wetter zusätzlich ein Selbstbedienungsbereich mit bis zu 250 Sitzplätzen hinter dem Biergarten geöffnet. „Da können Gäste an einer Bude Getränke, Eis und Kuchen kaufen und entweder dort verzehren oder mitnehmen“, sagt der Pächter des Wasserschlosses, Goran Koscevic.

Biergarten im „Mundart“

Auch zentral in der Innenstadt finden Besucher einen schicken Biergarten, nämlich beim Restaurant „Mundart“ an der Bottroper Straße. Weniger grün als ländlich gelegene Biergärten ist der des „Mundart“ aber nicht, im Gegenteil: Gäste sitzen auf Hockern und Sitzbänken neben Blumen, Sträuchern und Bäumen. Nur zum Trinken kommen Besucher eher nicht. Die Gaststätte bietet verschiedene Gerichte wie Flammkuchen, Schnitzel und Rumpsteak an.

Platz ist draußen für 80 bis 100 Gäste. Zurzeit sei im Biergarten vor allem unter der Woche wegen des Frühlingswetters noch nicht viel los, sagt Geschäftsführer Matjaz Pestotnik, aber: „Am Wochenende bekommt man keinen Platz, wenn man nicht reserviert.“ Die Bar ist dienstags bis samstags ab 17 Uhr geöffnet. Sonntag und Montag sind Ruhetage. Das gezapfte 0,3-Liter-Bier kostet 3,50 Euro.

Weingarten des Bistros „Entdeckerweine“

Wer zwar auch gerne draußen sitzt, aber lieber Wein als Bier trinkt, ist vielleicht im Bistro von Martin Volmers Weinhandel „Entdeckerweine“ richtig. Das Ladenlokal an der Marktstraße hat eine Terrasse, auf der Stühle und Tische für etwa 30 Gäste stehen. Der Chef sagt: „Bei gutem Wetter ist eine Reservierung zu empfehlen.“

Inhaber Martin Volmer serviert im Garten des Bistros „Entdeckerweine“ eher Wein als Bier. (Archivbild) Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Zum Wein und zu den Spritzgetränken servieren die Mitarbeiter Snacks aus der Bistroküche wie Käseteller, Bruschetta oder Oliven. Die Terrasse ist donnerstags und freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 15 Uhr. Ein 0,1-Liter-Glas Wein ist ab 3,50 Euro zu haben. Bier gibt es in 0,33-Liter-Flaschen für 3,50 Euro.

Außengastronomie beim „Jammerkrug“

Einige Restaurants und Kneipen in Gladbeck haben zwar keinen klassischen Biergarten, dafür aber eine Außengastronomie. Dazu zählt das Hotel-Restaurant „Jammerkrug“ an der Friedrichstraße. Bis zu 50 Gäste finden auf der Terrasse vor dem Lokal Platz. Eine große, beleuchtete Markise und Heizstrahler schützen vor Regen und Kälte.

Unter dem ausfahrbaren, beleuchteten Dach sitzen Gäste des Restaurants „Jammerkrug“ trocken und gemütlich. Auf dem Bild stehen die Marko und Andriana Gajic vom Resaurant-Team vor dem Eingang zur Terrasse. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Dienstags bis samstags macht das Restaurant von 11.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr auf. An Sonn- und Feiertagen ist durchgehend geöffnet. Montag ist Ruhetag. Das gezapfte Pils kostet 2,80 Euro für 0,25 Liter.

Tische und Stühle vor der Gaststätte „Surmann“ und „Pott-Klause“

Auch bei der „Pott-Klause“ an der Buersche Straße (im Kleingartenverein Offermannshof) können Gäste draußen sitzen. Vor der Kneipe stehen Sonnenschirme, ein Holzpavillon und feststehende Bänke für rund 30 Besucher. Wirtin Martina Siegert öffnet donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr und ab 16 Uhr. Bier gibts nur in Flaschen. Eine 0,5-Liter-Flasche kostet zwei Euro.

18 Gäste können ihre Getränke auch bei der Gaststätte „Surmann“ an der Horster Straße in der Fußgängerzone draußen trinken. Neben den Getränken bieten die Mitarbeiter Kleinigkeiten wie Erdnüsse, Chips und Käsewürfel an. Die Eckkneipe öffnet montags bis donnerstags von 12 bis 23.30 Uhr, freitags bis 1 Uhr und samstags bis 2 Uhr. Sonntag ist Ruhetag. Das gezapfte Bier kostet 2,40 Euro für 0,3 Liter.

