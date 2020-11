Das Rote Kreuz Gladbeck bittet wieder um Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz bittet in Gladbeck wieder um Blutspenden.

Gladbeck. Wer beim DRK Gladbeck Blut spenden möchte, sollte sich einen Termin reservieren. Ort der Blutspendeaktion ist die Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Gladbeck ruft zur Blutspende am Montag, 9. November, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, auf. Die Aktion dauert von 10 bis 19 Uhr.

Um Warteschlangen zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle Spender, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder folgenden Link terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gladbeck einen Termin zu reservieren. Teilnehmer erhalten als Dankeschön ein rotes Multifunktionstuch, das sie sofort beim Blutspendetermin als Mund-Nasen-Schutz nutzen können.

Gladbeck: Die Zulassungsbestimmungen gewährleisten einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger“

„Die DRK-Blutspendedienste beobachten die Corona-Lage sehr aufmerksam und stehen in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger“, versichert das DRK.

Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen werden nicht zugelassen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Virus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise.

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein, sich gesund fühlen und den Personalausweis mitbringen. Vor der Spende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten.

Die eigentliche Blutspende dauert fünf bis zehn Minuten

Die Blutspende dauert fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten entspannt liegen. Zur Stärkung gibt das Rote Kreuz Lunchpakete aus.

Ständig aktualisierte Informationen sind zu finden auf https://www.blutspendedienst-west.de/corona.http://Corona-_Großer_Andrang_am_Blutspendezentrum_in_Gladbeck{esc#228907669}[news]

Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden.