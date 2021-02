Das Maxus in Gladbeck plant für das Jahr 2021

Gladbeck. Der Kinder- und Jugendtreff Maxus in Gladbeck bietet neben beliebten Aktivitäten auch Neues an. So wurde eine Online-Sprechstunde eingerichtet.

Das Kinder-, Jugend- und Kulturhaus MaxusGladbeck plant für das Jahr 2021 Aktivitäten der Stadtranderholung. Dabei gibt es neue Angebote sowie Klassiker im neuen Gewand.

„Maxity“ läuft erstmalig in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Kotten Nie in den Sommerferien in dem Treff, Bülser Straße 157. Vom 12. bis zum 23. Juli heißt es dann nicht nur „Stadt der Kinder“, sondern auch „Sonne satt“, wenn Kinder von sechs bis 13 Jahren ihre eigene Stadt aufbauen. Ausführliche Informationen zu Maxity und dem gesamten Angebot der Falkenfamilie Recklinghausen finden sich unter www.falkenzeit.de. Dort gibt es auch Informationen zur „Spurensuche in der Haard“, diesmal als einwöchiges Angebot in den Herbstferien.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Aktuell ist das Team mit dem MaxusTalk, der Online-Sprechstunde, viermal die Woche live im Netz. Außerdem gibt es einen Spieleverleih mit mehr als 200 Spielen. Zudem steht Material aus dem Bastelraum zur Verfügung.

Mehr aus Gladbeck lesen Sie hier.

Informationen, weitere Bastel- und Kochideen und Kontakt: auf der Facebook-Seite, auf der Homepage www.maxus-re.de und über info@maxus-re.de