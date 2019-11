Gladbeck. Zuhörer erlebten in der Mathias-Jakobs-Stadthalle eine fulminante Musik-Reise durch Europa. Als Solist brillierte Alexander Prushinskiy.

Das Gladbecker Kammerorchester schenkte Freuden und Unterstützern am Sonntag in der nahezu ausverkauften Mathias-Jakobs-Stadthalle einen wunderbaren Musikabend. Langanhaltendes Klatschen begleitete die 53 Mitglieder bei ihrer imposanten Aufstellung auf der Bühne.

Eine berechtigte Anerkennung der vielen Arbeit, die die Musiker neben Beruf, Familie, Studium oder Schule in das Projekt stecken, denn nach wie vor ist es ein Laienorchester. „In nur 14 Proben und einem Probenwochenende haben wir das Programm des heutigen Abends vorbereitet“, informierte der zweite Vorsitzende und Geiger Joachim Böckmann. Im Sommer noch ein Konzert mit Filmmusiken, nun also „Europa in Gladbeck“, Werke aus vier Ländern und vier Epochen.

Zu Beginn ging es in den hohen Norden, Tobias Sykora, seit 2017 Leiter des Orchesters, erhob den Taktstock zur sinfonischen Dichtung „Finlandia“ von Jean Sibelius. Kolossale Blechbläser starteten, Trompeten, Hörner, Posaunen und Tuba donnerten durch die Halle, diese Musik ist ein Klangbild von überwältigenden Naturerlebnissen. Schlagwerk, Holzbläser und zuletzt die Streicher stimmten ein in die malerischen, energiegeladenen Zeichnungen.

Jede Sektion des Kammerorchesters bereitet sich separat vor

Jede Sektion des Orchesters ist bestens vorbereitet. „Das System der Einzelvorbereitung funktioniert fantastisch“, erklärte die Vorsitzende Marina Arendt, selbst Oboistin. „Andreas Gosling schult die Holzbläser, Jan-Philipp Walter das Blech“. Sykora als Cellist übernimmt die Streicher, bevor er dann das ganze Orchester zusammenführt.

Unter der Leitung von Tobias Sykora begeisterte das Kammerorchester Gladbeck mit seiner musikalischen Reise durch Europa. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Gerne gibt es auch mal ein Stück nur für Streicher, wie der zweite Programmpunkt des Abends. Das Konzert für Orchester und Violine G-Dur von Joseph Haydn, mit Solist Alexander Prushinskiy, einem der zurzeit gefragtesten Violinisten der jungen Generation in Deutschland. Brillante Technik, fantastische Intuition, die Solo-Passagen, gerade im zweiten Satz, innig und träumerisch. Vor allem aber beeindruckte die präzise Abstimmung des Orchesters im Dialog mit dem professionellen Solisten. Die komplizierten Wechselspiele der einzelnen Sektionen oder auch der „tutti“ mit Prushinskiy waren punktgenau, es war eine fantastische Grundlage für die Virtuosität der Solo-Geige.

Die „Schottische“, Symphonie Nr. 3 a-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, entführte musikalisch in die rauen, zerklüfteten Highlands, ehe es mit „Pomp und Circumstance“ von Edward Elgar zurück ins royale England ging. „Europa und ein Sinfonie-Orchester haben viel gemeinsam“, sagte Böckmann. „Jeder hat mal das Thema und jeder sollte sich mal zurücknehmen, sonst kann es nicht funktionieren.“