Das ist der Fahrplan für den Biker-Gottesdienst in Gladbeck

Gladbeck. Motorrad-Fans steuern im August wieder die St.-Lamberti-Kirche in Gladbeck an. Anmeldungen werden schon angenommen.

Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche eben zu den Menschen. Dieses Credo war der Ausgangspunkt für die Biker-Gottesdienste samt Tagestour, die Motorrad-Fans regelmäßig in der St.-Lamberti-KircheGladbeck feiern. Und auch in diesem Jahr wollen sie sich auf den Weg machen. Die Grundzüge des Programms stehen, Anmeldungen für den 13. August nimmt das Organisationsteam bereits an.

„Auf nach Kevelaer“, so heißt diesmal das Ziel. Aber um Gottes Segen auf all’ ihren Wegen wollen die Motorrad-Begeisterten vorab schon bitten, eben im Gladbecker katholischen Gotteshaus in der Stadtmitte. Christiane Günthor – neben Bernhard Balster, Maria Tönnes und Ehemann Thorsten Günthör Mitglied des Organisationsteams – verrät: „Propst André Müller wird auch diesmal die Messe in St. Lamberti zelebrieren.“

Mitorganisatorin Christiane Günthör: „Die Leute wollen alle wieder ‘raus!“

Wahrscheinlich dürften bei diesem mittlerweile achten Durchgang um die 50 bis 60 Menschen vor die Kirche rollen, hier parken, die Helme vom Kopf nehmen und der Predigt in St. Lamberti lauschen. Mindestens so viele Gäste erwartet Christiane Günthör, sie geht gar von noch mehr aus. Denn, so sagt sie im Rückblick auf die Corona-Zeit: „Die Leute wollen alle wieder raus! Wer wegen der Pandemie ausgesetzt hat, wird diesmal vielleicht wieder mitfahren. Daher denke ich, dass es in diesem Jahr mehr Besucher als sonst werden.“

Sie selbst wird auch mit dabei sein, logisch! Ist Christiane Günthör doch ebenfalls eine passionierte Bikerin. Doch die Gladbeckerin steigt um vom Zweirad auf den vierrädrigen, motorisierten Untersatz. Die angeschlagene Gesundheit bremst sie. „Wegen meiner Bandscheiben-Operationen bin ich im Auto dabei“, erzählt Christiane Günthör. Dann hat sie unter anderem Begleitung, die nicht mehr auf dem Motorradsitz unterwegs sein kann oder will, und Proviant an Bord.

Im vergangenen Jahr ging’s nach Münster, diesmal steuern die Motorrad-Fans – erfahrungsgemäß, so schätzt die Mitorganisatorin, liegt das Durchschnittsalter bei 50 Jahren – halt den Niederrhein an. „Die Route nach Kevelaer steht noch nicht fest“, sagt Christiane Günthör, „wir suchen immer schöne Strecken aus, die wir vorab drei-, viermal abfahren.“ Auf der gut 70 Kilometer langen Landpartie legt die Gruppe Rast in einem Lokal ein, „abends sind wir zurück“. Günthör weiß: „Die Teilnehmer kommen von überall her zu dieser Fahrt, auch als Gelsenkirchen, Selm und sogar Meinerzhagen.“ Mund-zu_Mund-Infos verbreiten sich weithin.

Der Biker-Gottesdienst in St. Lamberti Gladbeck, Kirchplatz 6, beginnt am 13. August um 9.30 Uhr. Wer bei der Tour mit von der Partie sein möchte, kann sich unter 0 20 43/4 75 32 anmelden.

