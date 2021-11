Das Gladbecker Duo Zeiten-los stimmt auf den Advent ein

Das Adventskonzert in der Christus-König-Kirche Gladbeck war 2020 der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Doch nun ist das Duo Zeiten-los zu hören.

Gladbeck. Das Duo Zeiten-los aus Gladbeck will in diesem Jahr wieder das altbewährte Adventskonzert aufleben lassen. Die Veranstaltung des Fördervereins der Christus-König-Kirche ist am Sonntag, 19. Dezember, im Schultendorfer Gotteshaus, Schultenstraße 42, zu hören. Beginn: 17 Uhr.

Das schon längst zu einer Tradition gewordene Kirchenkonzert im Advent feierte im Jahr 2012 seine Premiere. Wie so viele andere Konzerte war die Veranstaltung im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Umso mehr freuen sich die beiden Musikerinnen Katja Slawitsch (Sopran) und Katharina Naglav (Klavier), die bereits seit 2006 als gemeinsames Duo mit ihrem umfangreichen Repertoire aus Klassik und Moderne fest in der Kulturszene etabliert sind, endlich wieder einmal in der Christus-König-Kirche auftreten zu dürfen – vor allem, weil sie sich an dieser Stätte stets über einen großen Publikumszuspruch erfreuen dürfen.

Das Gladbecker Duo verbindet Populäres mit weniger Bekanntem, Traditionelles mit Modernerem

Unterschiedliche Schwerpunkte wurden in den vergangenen Jahren dargeboten, und auch diesmal soll die schöne Akustik der Kirche und die dortige Nähe zum Publikum wieder ein ganz besonderes Konzert ermöglichen. Passend zum Advent präsentiert das Duo ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Melodien verschiedener Komponisten aus mehreren Epochen. Dabei versuchen die Musikerinnen Populäres mit weniger Bekanntem und Geistliches mit Weltlichem zu verbinden. Traditionelles Liedgut zum Advent übernimmt in diesem Jahr die Konzerteröffnung, unter anderem mit Werken aus Österreich. Dieser Auftakt verbindet sich dann mit dem Moderneren, beispielsweise mit Stücken von Lorenz Maierhofer.

Dass sich das Duo Zeiten-los auch in der klassischen Musik und der Kirchenmusik heimisch fühlt, zeigen Werke von Peter Cornelius und Engelbert Humperdinck, aber auch die vom Publikum immer gerne gehörten Versionen der klassischen „Ave Maria“-Vertonungen. Auch hier suchen die Musikerinnen bekannte und weniger bekannte Interpretationen aus. Abgerundet wird das Konzert mit den melodiösen Werken von John Rutter und anderen englischen Vertonungen aus der populären Musik.

Einerlei, ob einfach mal abschalten aus dem adventlichen Trubel oder sich innerlich vorbereiten auf die bevorstehende Weihnachtszeit: Auf die Zuhörer wartet ein anspruchsvolles Programm, das für jeden Musikgeschmack etwas bereithält und die Innigkeit der vorweihnachtlichen Adventszeit musikalisch würdigt.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Der Zugang erfolgt über die aktuellen Verordnungen der Corona-Schutzverordnung.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck