Das erwartet die Besucher beim Gladbecker Appeltatenfest

Gladbeck. Kampf um die Apfelkrone, viel Musik, ein berühmter Moderator und Aktionen in der Innenstadt: Das ist am Appeltaten-Wochenende los.

Bloß noch ein kleines bisschen Geduld, dann dreht sich in Gladbeck wieder ein Wochenende lang alles um den Apfel. Offiziell eröffnet Bürgermeisterin Bettina Weist das Appeltatenfest am Samstag, 2. September, um 11 Uhr auf Bühne auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus. Es wird gleich spannend, der Entscheidungs-Wettkampf der „Apfelolympiade 2023“ um den Titel „Appeltatenmajestät 2023/2024“ steht an, in bester Tradition moderiert von Sportmoderatoren-Koryphäe Manni Breuckmann.

Die WAZ Gladbeck hat alle Kandidatinnen, die an der Apfel-Olympiade 2023 teilnehmen, vorgestellt:

Insgesamt treten sechs Anwärterinnen gegeneinander an und beweisen ihr Können in drei Disziplinen: Wer schält die längte Apfelspirale? Wer stapelt die höchste Apfelpyramide? Die dritte Disziplin allerdings ist geheim und wird am Entscheidungstag an Ort und Stelle enthüllt. Nach der „Apfelolympiade“, sobald die neue Appeltatenmajestät feststeht, präsentiert sich die Big Band der Musikschule unter der Leitung von Martin Greif und spielt ab zirka 13.30 Uhr.

Appeltatenfest in Gladbeck: viel los in der Innenstadt

Mit einer neuen Majestät im Amt nimmt das Fest dann richtig Fahrt auf. Verkaufs- und Imbissstände stehen in der gesamten Innenstadt verteilt. Auf die jungen Gäste wartet ein buntes Programm, bestehend aus Zaubershows, Angeboten zum Kinderschminken und einem Mitmachzirkus. Die Jugendkunstschule öffnet ihr Open-Air-Atelier am Sonntag in der Innenstadt. Auf dem Willy-Brandt-Platz präsentieren sich der Freundeskreis Alanya e.V., der Freundeskreis Marcq-en-Baroeul e.V. sowie die Gladbeck Information und das Kulturamt.

An den Verkaufsständen der Innenstadt wird ebenfalls einiges geboten: So sind zum Beispiel die früheren Appeltatenmajestäten am Samstag ab 13 Uhr vor den Geschäftsräumen von Optik Rodewald, Hochstraße 43, im Einsatz. Hier werden die traditionellen Apfelwaffeln für einen guten Zweck verkauft, dieses Mal gehen die Erlöse an den Kinderschutzbund e.V., Ortsverband Gladbeck. Straßenmusiker sorgen für musikalische Untermalung. Gladbecker Vereine und Verbände präsentieren sich. Leckere Äpfel gibt es gleich an mehreren Stellen: Bauernhof Maaßen, Haus- und Hoflieferant der Appeltatenmajestäten für Äpfel, ist auf der Hochstraße und auf dem Marktplatz vertreten. Besonderes Schmankerl: die Apfelsaftpresse auf dem Marktplatz.

Appeltaten-Samstag endet mit Musik

Auch in der Innenstadt zu Gast: die Klima.Insel, ein mobiles grünes „Zimmer“, bestehend aus einer kleinen Plattform mit bepflanzten Spalieren und einem grün-berankten Dach. Die Insel ist eine Aktion der Zukunftsinitiative Klima.Werk, zu der auch die Stadt Gladbeck gehört. Vertreter der Stadtverwaltung und der Emschergenossenschaft beraten Interessierte dort zum Beispiel rund um das Thema Starkregenvorsorge oder Dachbegrünung. Der erste Appeltaten-Tag findet auf der Bühne auf dem Willy-Brandt-Platz am Samstagabend seinen Höhepunkt. „DELUXE - the radioband“, eine Partyband, wird ab 20 Uhr das Publikum mit bekannten Radiohits aus Pop, Rock und Soul unterhalten.

Das Programm am Appeltaten-Sonntag

Am Appeltaten-Sonntag, 3. September, wird es auf dem Marktplatz von 11 bis 18 Uhr eine Oldtimer-Show geben. Auf dem Körnerplatz bieten Entdeckerweine Volmer und einige Gasthändler ab 13 Uhr Leckeres mit und aus Äpfeln an. Auf der Lambertistraße präsentieren sich Verbände und Vereine. Im Rathauspark findet von 11 bis 18 Uhr ein Flohmarkt von und für Kinder statt. Kurzentschlossene können sich hier sogar noch eine Verkaufsfläche auf der Wiese neben dem Neuen Rathaus, gegenüber des Restaurants „Mundart“, sichern. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Verkauft werden können zum Beispiel ausrangiertes Spielzeug, nicht mehr benötigte Computerspiele und ausgelesene Bücher. Nicht angeboten werden dürfen Gewalt- und/oder Kriegsspielzeug. Anmeldungen werden von der Gladbeck Information unter 02043/99 22 44 oder per E-Mail an info@stadt-gladbeck.de entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ein Klassiker der Gladbecker Apfelolympiade: Wer schält die längste Apfelspirale? Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Das Bühnenprogramm auf dem Willy-Brandt-Platz beginnt am Sonntag um 12 Uhr: Mit Akustik-Pop der entspannten Art, Folk, Soul und mehr eröffnen die „Juicytones“. Ab 13 Uhr geht vor den Geschäftsräumen von Optik Rodewald die Suche nach dem schwersten Apfel los. Hier können Festbesucher bei der „Apfel-Wiege-Aktion“ ihre größte Frucht auf die Waage legen und einen Einkaufsgutschein von Optik Rodewald gewinnen. Um 15 Uhr krönt Bürgermeisterin Bettina Weist die neue Appeltatenmajestät, es folgt der traditionelle Krönungsumzug. Ab zirka 15.45 Uhr spielt das Große Blasorchester der Musikschule. Und für die ganze Innenstadt gilt: Der Appeltatensonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

>> UMLEITUNGEN IM ÖPNV-NETZ

Der Willy-Brandt-Platz wird wegen des Appeltatenfests von Donnerstag, 31. August, bis Montag, 4. September, zirka 6 Uhr gesperrt .

wird wegen des Appeltatenfests von Donnerstag, 31. August, bis Montag, 4. September, zirka 6 Uhr . Betroffen sind die Linien SB91, NE2 und 259 , sie werden umgeleitet.

, sie werden umgeleitet. Die Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“ und „Stadtbad“ entfallen für die Dauer der Sperrung. Die Vestische empfiehlt, auf die Haltestellen „Goetheplatz“ und „Wittringer Schule“ auszuweichen.

