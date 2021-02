Das DRK ruft in Gladbeck wieder zur Blutspendeaktion auf

Das DRK ruft die Gladbecker wieder dazu auf, Blut zu spenden. Der Termin ist am 1. März in der Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Gladbeck. Der nächste Blutspendetermin ist am 1. März in der Stadthalle Gladbeck. Blutkonserven, so das DRK, werden auch in der Corona-Pandemie benötigt.

Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Gladbeck wieder zur Blutspende auf. Gespendet werden kann am Montag, 1. März, von 14 bis 19 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße. Der Zugang erfolgt über den Eingang der Stadtbücherei.

DRK bittet Gladbecker um vorherige Reservierung einer Blutspendezeit

Um gerade in Corona-Zeiten Warteschlangen vor der Halle zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle Spender, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gladbeck eine Blutspendezeit zu reservieren.

In den vergangenen Monaten sei es mit großen Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren. Das Rote Kreuz dankt allen Menschen, die mit ihrer Blutspende oder mit ehrenamtlicher Arbeit zu diesem Erfolg beigetragen haben. Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven mehr zur Verfügung stehen, so das DRK. Die aktuell coronabedingt geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisteten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten. Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten.

Da coronabedingt nach der Blutspende momentan kein Imbiss gereicht werden kann, erhält jeder Spender stattdessen ein Lunchpaket.

