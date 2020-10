DRK-Blutspendedienst Das DRK ruft in Gladbeck wieder zur Blutspende auf

Gladbeck. Die nächste Blutspendeaktion vom DRK findet am 12. Oktober in Gladbeck statt. Ort ist die Stadthalle. Zeiten können online vereinbart werden.

Das Deutsche Rote Kreuz bittet wieder zur Blutspende. Der Termin ist am Montag, 12. Oktober, von 14 bis 19 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet das Team vom Blutspendedienst um vorherige Anmeldung.

Als Dankeschön gibt es ein rotes Multifunktionstuch vom DRK

Und: Wer jetzt Blut spendet, erhält als Dankeschön ein rotes Multifunktionstuch, das er sofort beim Blutspendetermin als Mund-Nasen-Schutz nutzen kann. Blutspenden können alle, die sich gesund und fit fühlen. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.

Alle, die Blut spenden möchten, werden gebeten sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder über den Link terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gladbeck eine Blutspendezeit zu reservieren.