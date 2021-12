Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Gladbeck hat seine Teststelle von der Bottroper Straße an die Horster Straße verlegt.

DRK-Teststelle Das DRK Gladbeck verlegt Teststelle an die Horster Straße

Gladbeck. Das Informations- und Beratungszentrum des DRK Gladbeck soll ein Impfpoint werden. Daher wird an einem neuen Standort getestet.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Gladbeck hat seine Corona-Teststelle verlegt. Ab sofort wird sie nicht, wie bisher gewohnt, an der Bottroper Straße 6 im Informations- und Beratungszentrum zu finden sein, sondern an der Horster Straße 24.

Unter Hochdruck haben die DRK-Verantwortlichen nach einem neuen Standort für diese Teststelle in der Gladbecker Innenstadt gesucht – und einen neuen Standort gefunden. „Die Räumlichkeiten entsprechen der Corona-Testverordnung und den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung“, so das Rote Kreuz. An der Horster Straße werden, wie gewohnt, kostenlose Bürgertestungen durchgeführt.

Der Umzug habe schnell erfolgen müssen, weil in Kürze im DRK-Informations- und Beratungszentrum an der Bottroper Straße 6 ein Impfpoint den Betrieb aufnehmen soll. Dort können dann Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster) verabreicht werden. Der Impfpoint ist ein Kooperationsprojekt von DRK, Stadt Gladbeck und Kreis Recklinghausen. Die Rotkreuzler werden die notwendigen Fachkräfte zum Einsatz bringen.

Anmeldungen für Testungen und weitere Informationen über schnelltest-gladbeck.de und www.drk-gladbeck.de

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck