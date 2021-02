Das DRK Gladbeck absolviert die erste Fahrt zum Impfzentrum

Gladbeck. Das DRK Gladbeck hat drei Senioren zum Impfzentrum Recklinghausen und retour zu den Wohnungen gebracht. Der Einsatz verlief problemlos.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Gladbeck absolvierte am Samstag die erste Fahrt zum Impfzentrum des Kreises Recklinghausen. Die Einsatzkräfte holten pünktlich drei Senioren von ihren Wohnungen ab und fuhren sie zu ihren Impf-Terminen, die die 88- und 82-Jährigen selbst vereinbart hatten, und retour.

Der DRK-Fahrer konnte fast bis zum Eingang des Zentrums vorfahren und die Senioren bis zum Eingang begleiten. „Der Ablauf im Impfzentrum erfolgte schnell und zügig. Die Senioren konnten wieder durch den Fahrer am Ausgang in Empfang genommen werden“, berichtet das Rote Kreuz. Alle drei Fahrgäste bedankten sich herzlich beim Fahrer und sagten: „Bis zum nächsten Mal!“ Die Zweitimpfung steht ja noch an.

Das DRK Gladbeck verfügt über Spezialfahrzeuge mit ausbaubaren Einzelsitzen. Es können auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit einem Tragestuhl sicher transportiert werden. Die Fahrzeuge haben alle eine Schutzfolie hinter dem Fahrer verbaut, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden. Der Innenraum wird nach RKI-Standard desinfiziert. Das Einsatzkräfte haben Schulungen im Bereich erweiterte Erste Hilfe, Fahrsicherheit und im Umgang mit den Fahrgästen sowie zu allen Sicherungssystemen – Einzelsitze, Rollstühle und Tragestühle – durchgeführt.

