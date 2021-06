Das Berufskolleg Gladbeck verabschiedet zehn Abiturienten

Gladbeck. Bei einer kleinen Abschiedsfeier wurde am Berufskolleg Gladbeck zehn Abiturienten das Reifezeugnis überreicht. Lob vom Schulleiter.

Büffeln im Homeoffice oder im Distanzunterricht, aber auch im Wechsel- und Präsenzunterricht. Am Ende bestanden trotz Corona-Pandemie zehn Abiturienten am Berufskolleg Gladbeck ihre Reifeprüfung.

Erfreut waren alle, dass nach Abklingen der Pandemie eine kleine Abschiedsfeier am Donnerstagabend mit Ausgabe der Zeugnisse stattfinden konnte. Nach einem Sektempfang lobte Schulleiter Holger Pleines in seiner Rede das Engagement der Abiturienten, die stellvertretende Landrätin Martina Eißing überbrachte die Grüße des Schulträgers.

Mit der Zeugnisübergabe verabschiedete schließlich Holger Pleines in der Schule an der Herderstraße die Abiturienten. Bestanden haben in diesem Jahr: Jolina Cebula, Hendrik Cirkel, Thorben Luley, Marie-Sophie Neumann, Luca Rüdel, Nick Schnieder, Kim-Jessica Siebel, Lina Sonnenberg, Laura Vanessa Wasmuth und Eric Wittkowski.

