Das Alte Rathaus in Gladbeck leuchtet nachts wieder blau

Gladbeck. Wegen der Energiekrise war die Beleuchtung aus. Jetzt strahlt das Rathaus in den Abendstunden wieder. Weihnachtsbeleuchtung in reduzierter Form.

Ein Jahr blieb das Alte Rathaus abends und in der Nacht dunkel – eine Folge des Kriegs in der Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise. Jetzt werden die Fassade und der Turm des imposanten Gebäudes im Herzen der Stadt wieder blau angestrahlt. Das hatte die Stadtverwaltung nach der Herbstferien beschlossen, „weil ein akuter Versorgungsengpass in diesem Jahr nicht zu erwarten ist“, teilt Pressesprecher David Hennig auf Anfrage mit.

Integrierter Dämmerungsschalter regelt Beleuchtung des Gladbecker Rathauses

Die Außenbeleuchtung ist wieder ganzjährig in der Zeit von 21 bis 5 Uhr aktiviert. Der integrierte Dämmerungsschalter regelt die Einschaltzeit aufgrund der Helligkeit – je früher es dunkel wird, desto früher leuchtet das Rathaus also.

In der Vorweihnachtszeit und mit Blick auf den Weihnachtsmarkt kommt noch mehr Licht dazu. In den Fensters des alten Rathauses leuchten wieder Glühbirnen. David Hennig: „Wir werden jedoch auch in diesem Jahr wieder eine reduzierte Variante anbringen, um rund 50 Prozent der Energie und Kosten einzusparen.“ Beleuchtet werden von 16 bis 21 Uhr nur die Fenster an der Frontseite und die beiden großen Bäume vor dem Alten Rathaus.

