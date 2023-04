Dank Zeugen: Polizei stellt Verdächtigen nach Unfallflucht

Die Polizei hat in Gladbeck einen Verdächtigen nach einer Unfallflucht festgenommen.

Gladbeck. Aufmerksame Gladbecker haben geholfen, so dass die Polizei einen Verdächtigen nach einer Unfallflucht gestellt hat. Mehr als 20.000 Euro Schaden.

Der Polizei in Gladbeck ist es gelungen, einen mutmaßlichen Unfallfahrer zu stellen. Anwohner der Buerschen Straße, zwischen der Bülser- und der Lindenstraße, sind in der Nacht zum Freitag von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Als sie daraufhin aus dem Fenster schauten, erkannten sie mehrere beschädigte Fahrzeuge und einen Mann, der sich vom Unfallort entfernte.

Die Zeugen informierten die Polizei und gaben auch eine Beschreibung des Mannes weiter, der sein Auto am rechten Fahrbahnrand parkte und sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt entfernte. Aufgrund dessen konnten die Kollegen einen 34-jährigen Gladbecker in der Nähe antreffen, auf den die Beschreibungen der Zeugen zutrafen.

Auf der Wache musste der Verdächtige eine Blutprobe abgeben

Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Damit ein Arzt ihm eine Blutprobe entnehmen konnte, wurde der Verdächtige mit zur Wache genommen. Im Weiteren nahm die Polizei den Unfall auf und stellte das Verursacherauto sicher.

Zum Unfall kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wie folgt: Der mutmaßliche Verursacher fuhr gegen Mitternacht auf der Buersche Straße in Richtung Innenstadt und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er drei geparkte Fahrzeuge, wobei zwei nicht mehr fahrbereit waren. Den Gesamtschaden an den vier betroffenen Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 25.500 Euro.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck