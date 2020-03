Coronavirus: Unternehmen der Region erwarten Umsatzrückgänge

Gladbeck. Eine IHK-Blitzumfrage zeigt: Betriebe der Emscher-Lippe-Region rechnen mit Umsatzeinbußen durch das Coronavirus. Das sind Ergebnisse der Umfrage.

Nach einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen erwartet fast die Hälfte der Unternehmen in der Emscher-Lippe-Region und im Münsterland in diesem Jahr Umsatzeinbußen durch die Auswirkungen des Coronavirus. Fast jedes fünfte Unternehmen, das an der Umfrage teilgenommen hat, geht von einem Minus von mehr als zehn Prozent aus. „Jetzt kommt es darauf an, den betroffenen Betrieben schnell und pragmatisch zu helfen“, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel.

Die IHK hat 500 Unternehmen zum Coronavirus befragt

500 Unternehmen hatte die IHK gefragt. Von den 219 antwortenden Betrieben gaben 117 (54 Prozent) an, dass sie die Auswirkungen bereits spüren. Die große Mehrheit der Unternehmen erwartet, dass sich die Corona-Krise in den nächsten Wochen auf ihre Geschäfte auswirken wird.

Fast die Hälfte (45 Prozent) richtet sich auf personelle Ausfälle durch Krankheit ein, 42 Prozent auf Absagen von Veranstaltungen und Messen, 29 Prozent auf einen Rückgang der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, 27 Prozent auf Lieferengpässe. Auch von Produktionsausfällen (13 Prozent) und Liquiditätsengpässen (10 Prozent) gehen einige Unternehmen bereits aus. Nur fünf Prozent der antwortenden Unternehmen erwarten in den kommenden Wochen keine Auswirkungen.

„Die Umfrage zeigt aber auch, dass viele Unternehmen besonnen auf die Krise reagieren“, berichtet Jaeckel weiter. 40 Prozent der Betriebe gaben zum Beispiel an, dass Dienstreisen abgesagt werden. Überrascht zeigt sich der IHK-Hauptgeschäftsführer, dass erst gut ein Drittel (37 Prozent) der Unternehmen einen betrieblichen Notfallplan habe, falls ein Mitarbeiter durch das Corona-Virus infiziert ist.

„Die Anfragen, die wir derzeit per Telefon oder E-Mail erhalten, zeigen, dass Unsicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen und Infizierten im eigenen Betrieb herrscht“, so Jaeckel. Er empfiehlt den Unternehmen, bei der Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen sowie bei der Aufstellung innerbetrieblicher Pandemiepläne vorzuarbeiten.

Für viele Unternehmen brechen ganze Geschäftsfelder weg

Die Auswirkungen der Vorsichtsmaßnahmen bekommen erste Branchen bereits zu spüren. Da Messen und Veranstaltungen aus Sorge vor Ansteckungen nicht stattfinden, brechen für viele Unternehmen ganze Geschäftsfelder weg. Das Gastgewerbe und Dienstleister wie Messebauer oder Veranstaltungsagenturen sind direkt betroffen. Aber auch die Mehrheit der Industriebetriebe rechnet durch die Absagen von Messen mit Umsatzeinbußen. Sorgen vor fehlenden Waren und Dienstleistungen haben momentan vor allem Industriebetriebe, der Handel sowie Verkehrsbetriebe.

Informationen zum Thema hat die IHK auf ihrer Internetseite veröffentlicht: www.ihk-nw.de/coronavirus