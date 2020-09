Coronavirus: Im Kreis gibt es einen weiteren Todesfall

Gladbeck. In Dorsten ist eine 75-jährige Frau gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In Gladbeck gibt es sieben akute Infektionsfälle.

Im Kreis Recklinghausen gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes ist eine 75-jährige Frau aus Dorsten gestorben, die positiv getestet worden war. Kreisweit sind es nun 46 Todesfälle.

In Gladbeck gibt es laut Gesundheitsamt jetzt sieben akute Infektionsfälle

In Gladbeck gibt es aktuell insgesamt 378 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus, zwei mehr als am Montag gemeldet. 348 Menschen (347 am Montag) gelten mittlerweile als wieder gesund. Es gibt sieben akute Infektionsfälle in Gladbeck. Das ist einer mehr als am Montag. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1985. Als genesen gelten inzwischen 1833 der positiv Getesteten. Beide Grenzwerte bei den Neuinfektionen werden im Kreis Recklinghausen auch weiterhin nicht erreicht.

Hier die aktuell bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 210 / 196 / 5. Datteln 80 / 74 / 1. Dorsten 216 / 200 / 6. Haltern am See 96 / 89 / 0. Herten 141 / 126 / 1. Marl 237 / 221 / 1. Oer-Erkenschwick 226 / 213 / 3. Recklinghausen 319 / 286 / 5. Waltrop 82 / 80 / 1.

