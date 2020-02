Noch hat das Auswärtige Amt keine Reisewarnung für Oberitalien aufgrund der dort zunehmenden Coronavirus-Infektionen herausgegeben. Die Schulleitung des Gladbecker Riesener-Gymnasiums hat sich aber schon jetzt dazu entschieden, zu reagieren und vorsorglich die vor den Osterferien geplante Reise der Jahrgangsstufe QI zum Gardasee nicht anzutreten.

Sie habe mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, so Direktorin Verena Wintjes weiter. „Sie werden den Reiseveranstalter kontaktieren, ob auf ein alternatives Reiseziel umgebucht werden kann.“ Wenn nicht, solle geprüft werden, ob vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht werden kann. Weiterer schwacher Trost für die betroffenen Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Fahrt gefreut haben: Sollte eine kurzfristige Umbuchung nicht möglich sein, „dann werden wir zumindest hier vor Ort versuchen, ein Ersatzprogramm zu organisieren“.

Schulleitung will ihre Schutzfunktion gegenüber den Schülern wahrnehmen

Verena Wintjes, Direktorin des Riesener-Gymnasium in Gladbeck. Foto: Thomas Goedde / FUNKE Foto Services

Die Schulleitung habe sich zu dem Schritt entschieden, „weil wir auch eine Schutzfunktion gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern haben“. Aus diesem Grund sei das Kollegium auch darauf hingewiesen worden, die Klassen zum häufigeren Händewaschen anzuregen und darauf zu achten, „um in der Erkältungszeit die Infektionsgefahr generell einzudämmen“.

Der Hausmeister sei in diesem Zusammenhang angewiesen worden, „darauf zu achten, dass in den Klassen und den Schultoiletten ausreichend Seife und Papierhandtücher zur Verfügung stehen“, so die Direktorin. Man denke zudem darüber nach, in den Klassenräumen gegebenenfalls auch Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen.