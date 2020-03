Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Laufe des Sonntags weiter gestiegen – um vier weitere Fälle. Der Kreis Recklinghausen meldete Sonntagabend (Stand 18 Uhr) 51 Corona-Erkrankte. In Gladbeck kam bis Sonntagabend kein weiterer Fall dazu.

Das Gesundheitsamt des Kreises steht in Kontakt mit den Personen. Und so sind die einzelnen Städte betroffen (Stand Sonntag 18 Uhr): Gladbeck zwei Fälle, Castrop-Rauxel zehn, Datteln drei, Dorsten zehn, Haltern am See sieben, Herten drei, Marl vier, Oer-Erkenschwick zwei, Recklinghausen neun und Waltrop ein Fall. Samstagmittag waren noch 41 Fälle registriert gewesen.

Bottrop meldet bis Sonntagabend vier, Gelsenkirchen 13 Corona-Fälle

Das Kreishaus Recklinghausen managt der Krisenstab die Corona-Epidemie für die zehn Kreisstädte. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Im gesamten Regierungsbezirk Münster hat sich im Laufe des Sonntags die Zahl von 318 Fällen (11 Uhr) auf 378 (17 Uhr) Fälle erhöht. Die Nachbarstädte Bottrop und Gelsenkirchen meldet die Bezirksregierung am Sonntagabend vier bzw. 13 Infektionsfälle. Mehr als 30 Bottroper befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Unverändert beobachtet und gemanagt wird die Krise im Kreis Recklinghausen vom Krisenstab im Kreishaus in Recklinghausen. Auch die Bezirksregierung in Münster hat einen Krisenstab eingerichtet.

Zu der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn, Urlaubsrückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz sollten freiwillig zwei Wochen in eine Quarantäne gehen, betont das Kreisgesundheitsamt, dass des zurzeit dazu noch keine gesetzliche Anordnungen. Das Kreisgesundheitsamt erstelle dazu auch keine Bescheinigungen, heißt es. Ansprechpartner für die Rückkehrer sei (per Telefon!) mit Hinweis auf die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers der jeweilige Arbeitgeber, mitunter in Absprache mit dem Betriebsarzt. Informationen werden, soweit verfügbar, auf der Internetseite des Kreises auf www.kreis-re.de/corona eingestellt.

Kneippverein, Heimatverein und Naturfreunde sagen alles ab

Unterdessen haben weitere Vereine Veranstaltungen und Treffs wegen der Corona-Krise abgesagt: Die für den 31. März geplante Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Musikschule der Stadt findet nicht statt und wird auf einen noch festzulegenden Zeitpunkt verschoben. Auch die Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins, ursprünglich für den 28. März geplant, wird abgesagt und soll später nachgeholt werden. Die Geschäftsstelle bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Der „Verein für Orts- und Heimatkunde“ sagt ebenso wegen der Corona-Pandemie alle seine Veranstaltungen ab – zunächst bis Ende April. Wo es möglich ist, sollen laut Vorstand Veranstaltungen später nachgeholt werden – auch die jährliche Mitgliederversammlung. Der Sozialverband Gladbeck hat aus gleichem Grund alle Termine für Sitzungen sowie Mitgliederversammlungen bis zum 30. April abgesagt. Ebenso wird die Tagesfahrt im April gestrichen.Die Naturfreunde Gladbeck haben aus gleichem Grund alle Veranstaltungen und Heimabende in der Awo Zweckel bis 30. April abgesagt.