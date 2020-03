Mehr und mehr beeinflusst das Coronavirus auf gravierende Art und Weise den Alltag. In Gladbeck sagt die Stadtverwaltung aktuell gleich zwei Veranstaltungen ab, um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern und die Bürger vor einer Infizierung zu schützen. Und: Es gibt einen weiteren Infizierten im Kreis. Auch bei einem Mann aus Recklinghausen ist das Virus Dienstag nachgewiesen worden – er befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Baumesse und Arzt-Patienten-Seminar werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt

Wer sich am Samstag, 14. März, Tipps für einen anstehenden Neu- oder Umbau auf der Baumesse „BauBar GLA“ holen wollte, der muss sich in Geduld üben.

Die Baumesse, die bei Holz Hegener an der Stollenstraße stattfinden sollte, wird wegen der Coronagefahr auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Termin steht noch nicht fest. „Die Stadtverwaltung hat die Messe in Absprache mit den anderen Mitveranstaltern abgesagt“, betont Stadtsprecher David Hennig. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei auch gewesen, dass die zeitgleich in Bottrop geplante Baumesse ebenfalls nicht stattfinden wird.

Abgesagt hat die Stadtverwaltung auch kurzfristig am Dienstag das für Samstag im Ratssaal geplante Arzt-Patienten-Seminar zum Thema Schilddrüsen-Erkrankungen. Die Medizin-Runde sei zwar keine Veranstaltung, zu der man 1000 Personen erwarte. „Aber eben zwei Risikogruppen, nämlich ältere Menschen und vielleicht ja auch Erkrankte. In Absprache mit dem St. Barbara-Hospital lassen wir deshalb auch diese Veranstaltung jetzt ausfallen und holen sie lieber zu einem späteren Zeitpunkt nach.“

Die Musikveranstaltungen in der Stadthalle finden statt - noch

Nach wie vor stattfinden sollen derzeit die Irish-Folk-Party am Freitag und die „Nacht der Lieder“ am Samstag in der Stadthalle. Hennig: „Aber auch in diesem Zusammenhang kann man immer nur betonen, das ist der Stand heute. Sollte sich die Situation noch ändern, können auch diese beiden Events noch kurzfristig von uns abgesagt werden!“

Ebenfalls im Blick hat die Verwaltung den Trainings- und Spielbetrieb der Gladbecker Sportvereine in den Turnhallen vieler Schulen – vom Handball bis zum Tischtennis. Laut der jüngsten Empfehlung des Schulministeriums NRW liegt es in der Entscheidungshoheit der Städte als Schulträger, nicht-schulische Veranstaltungen in Schulen wegen der Coronavirus-Gefahr abzusagen. „Hier soll aber alles so weitergehen wie bisher“, betont David Hennig.

Bei den Sportlern handele es sich durchweg um jüngere und wohl auch gesunde Menschen. „Und wer vernünftig ist, der kommt nicht als Zuschauer in die Halle, wenn ihn Erkältungssymptome plagen“, hofft der Stadtsprecher. Doch auch für dieses Regelung gelte, dass die Stadtverwaltung die weitere Entwicklung genau im Blick behalten werde.

„Momentan sind wir noch in der glücklichen Situation, dass es in Gladbeck weder Verdachtsfälle noch Infizierte gibt“, so Hennig. Doch das könne sich ebenfalls rasch ändern.

Geisterspiele zum Beispiel bei den Handballern vom VfL sind noch nicht vorgesehen

Bislang sei auch noch nicht angedacht, Sportveranstaltungen ohne Zuschauer über die Bühne gehen zu lassen. Doch wenn die Lage sich zuspitze, wäre auch so ein Geisterspiel denkbar. Das würde vor allem die Handballer des VfL treffen, deren Spiele immer wahre Publikumsmagnete sind. Bei ihnen steht am 21. März in der Riesener-Halle die Partie gegen den VfL Mennighüffen an.