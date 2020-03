Corona: Zwei neue Virus-Testzentren im Kreis Recklinghausen

Im Kreis Recklinghausen sind jetzt fünf Testzentren eingerichtet, in denen Abstriche an Coronavirus-Verdachtspatienten durchgeführt werden können (Symbolfoto).

Gladbeck Auch Gladbecker Verdachts-Patienten könne einem der Durchfahrtszentren zugeordnet werden. Die Termine werden vorab vergeben.

Ab diesem Montag sind zwei weitere offizielle Testzentren im Kreis Recklinghausen in Betrieb gegangen, an denen Mundraum-Abstriche bei Coronavirus-Verdachtspatienten durchgeführt werden können.

Unter der Regie der Hilfsorganisationen im Kreis Recklinghausen sind am Berufskolleg Castrop-Rauxel und am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Dorsten zwei Durchfahrtzentren eingerichtet worden, wie sie bereits erfolgreich in Recklinghausen (Prosper-Hospital, Berufskolleg Campus Vest) und Marl (Paracelsus-Klinik) aufgebaut worden sind.

Niedergelassene Ärzte melden die Verdachtspatienten vorher an

Das Verfahren ist auch an den neuen Testzentren das gleiche wie bisher: Wer Symptome hat, die auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus schließen lassen, sollte sich telefonisch bei seinem Hausarzt oder am Wochenende unter 116117 beim ärztlichen Bereitschaftsdienst melden. Dieser meldet die Person dann zum Test bei den Hilfsorganisationen an, wie es mit dem Gesundheitsamt des Kreises abgesprochen ist.

"Es werden auch weiterhin nur diejenigen getestet, die von ihrem Arzt eine entsprechende Überweisung bekommen haben. Der Hausarzt ist weiterhin der erste Ansprechpartner. Nur auf seine Anweisung wird von den Hilfsorganisationen der Test durchgeführt", betont Landrat Cay Süberkrüb.

In jedem Zentrum sind rund 100 Tests pro Tag möglich

Christoph Behrenspöhler, Sprecher der Hilfsorganisationen und hauptamtlicher Vorstand des DRK im Kreis Recklinghausen, erklärt das Vorgehen: "Wir haben eine zentrale Stelle für die Entgegennahme von Patientendaten für den Test eingerichtet. Die niedergelassenen Ärzte melden uns dort per Telefon, Fax oder Mail die entsprechenden Daten. Wir rufen dann bei der Person an und sagen ihr, wann sie an welcher Teststelle sein soll. Es wird allerdings niemand getestet, der uns nicht von einem Arzt gemeldet worden ist."

An den fünf Zentren in Trägerschaft der Hilfsorganisationen sind jeweils 100 Tests pro Tag möglich. Bislang wurden an den drei Standorten in Recklinghausen und in Marl 150-200 Abstriche pro Tag genommen.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Dieses Video könnte Sie auch interessieren



Idris Elba: Genervt von Corona-Lügen



Now playing