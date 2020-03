Corona: Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes bald dicht

Die Zulassungsstelle in Marl ist ab Donnerstag für den Publikumsverkehr privater Bürgeranliegen geschlossen.

Gladbeck Die Kreisverwaltung reagiert auf aktuelle krankheitsbedingte Ausfälle. Die Zulassungsstelle in Marl ist ab Donnerstag geschlossen.

Die Kreisverwaltung sieht sich jetzt aufgrund eines aktuellen Personalnotstandes gezwungen, zu reagieren: Ab Donnerstag, 19. März, wird die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamts in Marl bis auf Weiteres für Bürger geschlossen.

Grund für die Schließung seien krankheitsbedingte Ausfälle, sodass nicht mehr genügend Personal für die täglich vielen hunderte Termine zur Verfügung stehe. "Bereits vereinbarte Termine in der Zulassungsstelle finden nur noch am Mittwoch statt, alle weiteren werden abgesagt", so die Kreisverwaltung.

Bürger können aber einen Zulassungsdienst beauftragen

Zulassungen sind aber weiterhin für Großkunden und Zulassungsdienste möglich, wenn auch die Umsetzung am gleichen Tag nicht mehr garantiert werden könne. Gut zu wissen: Bürger, die dringend eine Fahrzeug-Zulassung benötigen, haben somit die Möglichkeit, dies über einen Zulassungsdienst (mit Mehrkosten) zu beauftragen.

Die Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamts bleibt geöffnet. Bürger können ihr Anliegen dort aber, wie in allen Verwaltungsgebäuden, nur nach vorheriger Terminvereinbarung erledigen. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 02361/53-7014 möglich.

Im Kreishaus werden Bürger nur noch mit direktem Termin eingelassen

Nicht nur im Straßenverkehrsamt und den Nebenstellen, auch im Kreishaus setzt die Verwaltung auf weniger direkten Kontakt. Wie der Landrat und die Bürgermeister aller zehn kreisangehörigen Städte bereits vor einer Woche beschlossen hatten, werden Bürger nur noch mit Termin in die Verwaltungsgebäude eingelassen. Damit soll die Ausbreitung des Corona-Virus im Kreis Recklinghausen weiter verlangsamt werden.

"Wir werden natürlich im Kreishaus und auch in den städtischen Rathäusern weiterhin unserer Pflicht nachkommen und die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger bearbeiten. Wir ändern lediglich die Abläufe", erklärt Landrat Cay Süberkrüb. "Da im persönlichen Kontakt die größte Gefahr der Verbreitung des Virus liegt, reduzieren wir diesen auf das Nötigste. In der Konsequenz bedeutet das auch, dass wir den Besuch des Kreishauses auf diejenigen beschränken, die einen Termin vereinbart haben." Termine würden dann ausgemacht, wenn das Anliegen nicht auf anderem Wege, zum Beispiel telefonisch oder online, abgewickelt werden könne.

Kantine und Cafeteria stehen nur noch den Mitarbeitern zur Verfügung

Folgendes gilt so jetzt:

•Kreishaus - Wer einen Termin im Kreishaus hat, kann ab sofort nur noch den seitlichen Eingang vom großen Parkplatz kommend nutzen. Der Eingang über die Fußgängerbrücke ist nicht mehr geöffnet, Schilder weisen auf den alternativen Einlass hin. Im Eingangsbereich werden Besucher mit Termin in Empfang genommen und tragen sich eine Liste ein. Der entsprechenden Mitarbeiter, mit dem der Termin vereinbart wurde, wird sofort informiert.

Die Kantine und die Cafeteria im Kreishaus stehen ab sofort nur noch den Mitarbeitern der Kreisverwaltung zur Verfügung. Der Kantinenbetreiber hat außerdem bereits Auflagen des Gesundheitsamtes erhalten und umgesetzt.

•Jobcenter - Die Mitarbeiter des Jobcenters Kreis Recklinghausen sind in den Bezirksstellen in allen kreisangehörigen Städten und in allen anderen Dienststellen weiterhin für alle Anliegen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende für die Bürgerinnen und Bürger da. Die Bewilligung und Auszahlung von Geldleistungen hat derzeit Vorrang und ist sichergestellt.

Das Jobcenter ist vorerst nur telefonisch zu erreichen

Bis auf Weiteres ist das Jobcenter für alle Angelegenheiten aber nur telefonisch erreichbar, um alle persönlichen Kontakte weitestgehend zu minimieren. Auch Erst- und Folgeanträge können ohne persönliches Erscheinen gestellt werden. Vorsprachen werden nur in begründeten, dringenden Einzelfällen ermöglicht. Auch die für die nächsten Tage und Wochen bereits vereinbarten Gesprächstermine entfallen. Den Bürgern entstehen dadurch keine Nachteile oder Rechtsfolgen.

Die Kontaktdaten der Jobcenter-Bezirksstellen (Telefon, Fax und E-Mail) sowie weitere Informationen – auch in den Sprachen Türkisch, Arabisch und Englisch – gibt es unter www.jobcenter-kreis-recklinghausen.de/aktuelles.

Die Hausbriefkästen können zur Abgabe von Unterlagen genutzt werden

Um allen Besuchern und ihren Anliegen gerecht zu werden, haben die Jobcenter-Bezirksstellen in allen zehn kreisangehörigen Städten unter den jeweiligen zentralen Rufnummern zusätzliche, feste Telefonsprechzeiten eingerichtet: Montag bis Freitag, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. In Gladbeck unter der Zentralnummer 696-800.

Für Antragsunterlagen oder andere Dokumente, die Bürger beim Jobcenter einreichen möchten, können wie bisher auch die Hausbriefkästen an den Jobcenter-Bezirksstellen genutzt werden. Ebenfalls können dem Jobcenter Unterlagen per Post, Fax oder E-Mail zugesandt werden.

Alle Informationen zur aktuellen Lage gibt es im Internet unter www.kreis-re.de/corona.

