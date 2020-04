Corona: Zahl der Infizierten steigt in Gladbeck auf 100

In Gladbeck gibt es aktuell 100 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Das ist der Stand laut Kreisgesundheitsamt am Montagnachmittag.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 712 (Stand Montagnachmittag). In Gladbeck gibt es 100 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Sonntag waren es 98. 40 Personen sind mittlerweile wieder gesund. Es gibt drei Todesfälle.

Kreisweit gibt es 418 Personen, die wieder gesund sind

Kreisweit gelten inzwischen 418 der positiv getesteten Personen als gesundet. Es gibt fünf Todesfälle. Hier die Zahlen aus der übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 66 Fälle, 50 sind mittlerweile wieder gesund. In Datteln sind es 38 Fälle, 29 Personen sind wieder gesund. In Dorsten gibt es 126 bekannte Infektionsfälle, 81 Personen sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle.

Haltern am See kommt auf 75 Fälle. 52 Personen gelten als wieder gesund. In Herten sind es 75 Fälle und 40 Personen sind wieder gesund. Marl meldet 70 bekannte Infektionsfälle, 38 Personen sind wieder gesund. In Oer-Erkenschwick gibt es 52 Fälle, zwölf Personen sind gesundet. In Recklinghausen sind 86 Fälle, 59 Personen sind wieder gesund. Waltrop: 24 Fälle, 17 Personen sind wieder gesund.