Corona: Zahl der akuten Infektionen sinkt in Gladbeck weiter

Zahl der akuten Infektionen sinkt in Gladbeck weiter

Gladbeck. In Gladbeck gibt es nur noch neun akute Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind zwei weniger als noch am Dienstag vom Gesundheitsamt gemeldet.

In Gladbeck gibt es nur noch neun akute Corona-Infektionsfälle, zwei weniger als noch am Dienstag. Das meldet das Kreisgesundheitsamt. Die Zahl der insgesamt bekannten Fälle liegt unverändert bei 373. Als mittlerweile wieder gesund gelten 342 Menschen, zwei mehr als am Dienstag gemeldet. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Kreisweit gibt es 45 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1911. Als genesen gelten inzwischen 1784 der positiv getesteten Personen. Es gibt 45 Todesfälle. Weder die kritische Marke noch der Grenzwert für Neuinfektionen werden also erreicht.

Hier die aktuell bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 203 / 190 / 5. Datteln 78 / 72 / 1. Dorsten 209 / 189 / 5. Haltern am See 89 / 89 / 0. Herten 132 / 124 / 1. Marl 228 / 212 / 1. Oer-Erkenschwick 218 / 213 / 3. Recklinghausen 300 / 275 / 5. Waltrop 81 / 79 / 1.

