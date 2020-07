Corona: Zahl der aktuell Infizierten in Gladbeck stabil

Gladbeck Im Wochenvergleich zeigt sich in Gladbeck aber eine leicht steigende Tendenz der Corona-Erkrankungen. 13 Gladbecker sind derzeit infiziert.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Gladbeck ist zum Wochenschluss stabil geblieben - weiterhin sind aktuell 13 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Freitag kam keine Neuerkrankungen dazu. Insgesamt liegt die Gesamtzahl der Corona-Fälle (registriert seit März) bei 306. Als wieder genesen gelten 271 Gladbecker. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiterhin bei 22.

Der leichte Anstieg der Corona-Erkrankten in letzter Zeit wird im Wochenvergleich deutlich: Am Ende der vergangenen Woche waren acht Personen an dem Virus erkrankt, nachdem es in den Tagen zuvor nur drei bis sechs gewesen waren. In dieser Woche schwankte die Zahl der neuen Corona-Infizierungen zwischen neun und nun 13. Gladbeck bleibt weiterhin die am deutlichsten vom Coronavirus betroffene Kreisstadt.

Im gesamten Kreis gibt es derzeit 86 Infizierungen

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es zum Wochenschluss 86 aktuell mit dem Corona-Virus infizierte Personen (1524 bestätigte Fälle seit März, 1397 Genesene, 41 Todesfälle). In den letzten sieben Tagen kam es laut Kreisgesundheitsamt kreisweit zu 62 Neuinfektionen. Die kritische Marke von 308 Neuinfektionen im Kreis (umgerechnet von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner) wird demnach aktuell nicht erreicht.

Hier die Zahlen aus den Kreisstädten (Bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 148/138/3; Datteln 68/56/1; Dorsten 162/155/5; Gladbeck 306/271/22; Haltern am See 86/84/0; Herten 105/102/1; Marl 159/142/1; Oer-Erkenschwick 211/205/3; Recklinghausen 208/184/4; Waltrop 71/60/1.

