Gladbeck. Im Garten turnt Yoga-Expertin Nina Arndt mit Sohn Jack gegen die Langeweile in der Corona-Krise an. Die Videos gibt es im Netz - zum mitmachen!

Keine Kita, keine Schule, keine Freunde und kein Sport: Kinder trifft die Zwangspause, zu der das Coronavirus die Welt zwingt, ganz besonders hart. Da ist Kreativität gefragt, um den Nachwuchs bei Laune zu halten. Jacky ist acht Jahre alt. Normalerweise geht er regelmäßig schwimmen, macht seit gut einem Jahr zweimal in der Woche Shaolin Kung Fu und spielt natürlich ganz oft mit seinen Freunden. Das geht jetzt alles nicht.

Von den Yoga-Übungen sollen alle Kinder etwas haben - mitmachen ist angesagt!

Doch Mama Nina Arndt hat sich etwas einfallen lassen, um ihrem Sohn weiterhin ganz viel Sport und noch dazu ein wenig wohltuende Entspannung bieten zu können. Und davon können zudem auch noch andere Jungen und Mädchen profitieren.

Nina Arndt betreibt gemeinsam mit Ehemann Michael das Black Label Yoga-Studio an der Dorstener Straße in Zweckel. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Seit sieben Jahren betreibt Nina Arndt gemeinsam mit Ehemann Michael das Black Label Yoga-Studio an der Dorstener Straße in Zweckel. Seit zwei Wochen ist das Studio geschlossen. Die Familie nebst Hund Summer harrt zu Hause aus – und hofft natürlich, dass es möglichst bald weitergehen kann mit den Yoga-Kursen. „Dass ich Homeoffice mache, ist Jack gewöhnt. Die Situation mit den Eltern zu Hause ist für ihn also nicht ganz so ungewöhnlich. Aber er bekommt natürlich auch mit, dass die Erwachsenen sich Sorgen machen. Und nach einer Woche zu Hause machte sich auch echt Unruhe breit“, schildert Nina Arndt die Situation.

Mit Power gegen die Langeweile anturnen

Eine Lösung war zum Glück schnell gefunden: Mama und Sohn machen nun gemeinsam Yoga, kindgerecht natürlich und mit ganz viel Power gegen die Langeweile. Ihre gemeinsamen Übungen gibt es kostenlos auf Youtube zu sehen – mitmachen ausdrücklich erwünscht! Zwei Folgen sind bereits im Netz zu sehen, weitere sollen in den nächsten Wochen noch folgen.

Jack und seine Mutter haben das gute Wetter der vergangenen Tage genutzt und ihre Yogamatten im heimischen Garten in Gladbeck ausgerollt. Alle Übungen kann man natürlich auch in der Wohnung machen. Für eine bleibende gute Nachbarschaft im Mehrfamilienhaus empfiehlt Nina Arndt: „Leise hüpfen!“. Das Training startet immer damit, dass die Yoga-Expertin erklärt, was für die Übungen benötigt wird. Ein Springseil beispielsweise, oder ein Wackelbrett oder ein Yogablock. Wer nicht über so ein Equipment verfügt, muss aber nicht sofort frustriert das Video stoppen, denn Nina Arndt nennt immer auch Alternativen für die Sportartikel, die wirklich jeder zu Hause hat. Und Jacky turnt zudem alle Übungen ganz ohne ohne Hilfsmittel vor.

Sohn Jacky hat gleich beim zweiten Video die Anmoderation übernommen

Ziel eines jeden Halbstundenprogramms soll sein, dass die Kinder sich richtig mit Spaß auspowern können. „Eine Altersbegrenzung gibt’s nicht.“, sagt Nina Arndt, „Auch jüngere und älterer Kinder haben Freude an den Bewegungen.“ Und auch den Eltern empfiehlt die Yogalehrerin das Mitmachen.

„Die Erwachsenen werden dann nämlich die Erfahrung machen, dass ihre Kinder in der Regel viel schneller sind, und das gibt den Zwergen ein kleines Triumphgefühl“, sagt sie und lacht. Sohn Jacky hat übrigens gleich im zweiten Video souverän die Anmoderation übernommen. Locker erklärt er die Übungen, die sich in der Folge alle um tierische Bewegungen drehen. Da wird gekrabbelt, gehüpft, gesprungen - und ein wenig balanciert. „Das ist gut für die Konzentration“, erklärt die Yoga-Expertin.

Natürlich, sagt Nina Arndt, haben die Übungen in den Videos wenig mit dem „richtigen“ Yoga für Erwachsene zu tun. Schließlich geht es Mama und Sohn ja auch in erster Linie darum, dass sich die Kinder einmal so richtig mit Vergnügen auspowern und so alles ausgleichen können, was an den üblichen Bewegungsmöglichkeiten momentan entfällt.

Zum Schuss gibt es immer eine kleine Atemübung

Am Ende eines jeden Videos gibt es dann aber doch einige der typischen Atemübungen, die einem dabei helfen , zur Ruhe zu kommen.

Gladbeck Online-Klassen für die Kursteilnehmer Alle Informationen über Black Label Yoga gibt es im Netz unter www.black-label.de. Kurse finde im Studio in Zweckel momentan natürlich nicht statt. Stattdessen gibt es Online-Klassen für die Kursteilnehmer. Kostenlos und für alle sind die Yoga-Übungen von Nina Arndt und Sohn Jack im Youtube-Kanal von Black Label-Yoga

Kindgerecht aufbereitet natürlich, seien sie auch für den Nachwuchs gut, sagt Expertin Nina Arndt. Denn auch Kindern tut ein wenig Ausgeglichenheit und Entspannung gut – besonders in dieser Zeit. Jacky auf jeden Fall ist begeistert bei der Sache. Und ziemlich stolz noch dazu, denn viele seiner Freunde haben sich die Videos natürlich schon angeschaut und direkt ein positives Feedback gegeben. Und noch etwas findet der Achtjährige super: Er hat jetzt im Studio seiner Eltern ein eigenes Label: „Jack Label Yoga“.