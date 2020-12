Die Corona-Pandemie hat auch Einfluss auf den Spielplan in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck.

Spielplan Corona wirbelt Spielplan in der Stadthalle durcheinander

Gladbeck. Wegen des harten Lockdowns müssen einige Theateraufführungen in Gladbeck verschoben werden. Für einige Vorstellungen gibt es Ersatztermine.

Der harte Lockdown soll auf jeden Fall bis zum 10. Januar gelten. Das wirkt sich auch auf den Spielbetrieb der Mathias-Jakobs-Stadthalle aus. Einige Termine aus dem regulären Theaterspielplan müssen abgesagt oder verlegt werden.

Zwei Stücke auf dem Stadthallenplan sind auf einen anderen Tag verlegt worden

So muss das Schauspiel „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“, nach der Romanvorlage von Joachim Meyerhoff, am 6. Januar ausfallen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Produktionsfirma ist es auf Freitag, 22. Januar, verlegt worden (Beginn 20 Uhr). Die Doppelvorstellung von René Steinberg wird vorsorglich von Mittwoch, 13. Januar auf Donnerstag, 22. April 2021 verschoben. Dabei ist die Vorstellung um 18 Uhr für die Gäste reserviert, die ihre Tickets im freien Verkauf erworben haben. Zuschauer mit Abo könne die Vorstellung um 20.30 Uhr besuchen, so die Stadt. Für gut 70 Personen dieses „festen Besucherkreises“ besteht allerdings die Möglichkeit, zur 18 Uhr Vorstellung zu wechseln. Bei Interesse sind entsprechende Umbuchungen ab sofort möglich (Mail-Kontakt: anke.nienhaus@stadt-gladbeck.de).

Die Kinderveranstaltung „Der liebe Herr Teufel“ fällt aus

Die Kinderveranstaltung „Der liebe Herr Teufel“, geplant für Mittwoch, 20. Januar, 16.30 Uhr, ist bereits storniert worden. Der Termin entfällt ersatzlos. Alle bereits erworbenen Tickets für Veranstaltungen, bei denen ein Ersatztermin feststeht, behalten ihre Gültigkeit. Bereits erworbene Eintrittskarten für die von einer Absage betroffenen Vorstellungen können, falls gewünscht, vom Stadthallen-Team umgebucht, zurückerstattet oder gegen einen Gutschein eingetauscht werden. (Mail: mjs-kasse@stadt-gladbeck.de).

Die romantischen Komödie „Nathalie küsst“ (am 17. Januar) und „KUNST“ (am 25. Januar) mit den namhaften Schauspielern Heinrich Schafmeister, Leonard Lansink und Luc Feit sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den notwendigen Neuregelungen nicht betroffen. Etwaige Änderungen wird die Kulturverwaltung rechtzeitig auf der Homepage der Stadt Gladbeck unter www.gladbeck.de kommunizieren.