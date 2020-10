Gladbeck. Am Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck werden Dienstag und Mittwoch 120 Schüler auf Corona getestet. Grund ist ein Fall in einer fünften Klasse.

Es gibt weitere Corona-Infektionen an Schulen in Gladbeck. Zudem meldet das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen am Montag insgesamt 500 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Das sind 20 mehr als noch am Freitag bekannt waren. Der Inzidenzwert steigt von 72,7 auf nun 78. Das ist aktuell der Höchstwert für Gladbeck!

Immer wieder Infektionen in Familien und an Schulen

Wobei es in Gladbeck nicht den einen großen Auslöser für ein erhöhtes Infektionsgeschehen gibt, wie zum Beispiel eine große Feier mit vielen Gästen. Vielmehr, so die Stadtverwaltung, komme es immer wieder zu Infektionen im familiären Umfeld und eben in den Schulen.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Montag wurde ein weiterer Fall in einer fünften Klasse vom Heisenberg-Gymnasium bekannt. Laut Mitteilung vom Kreis werden nun Dienstag und Mittwoch 120 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums auf das Virus getestet. Betroffen sind in Gladbeck mittlerweile fünf Schulen: Die Werner-von-Siemens-Realschule, Ratsgymnasium und Heisenberg-Gymnasium, die Gesamtschule und die Mosaikschule. Auch die Anne-Frank-Realschule meldete bereits am Freitag einen Infektionsfall auf ihrer Homepage. Auch hier geht es um eine fünfte Klasse.

Mehr Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.