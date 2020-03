Am Donnerstag gab das Kreisgesundheitsamt noch Entwarnung bei einem möglichen Coronafall in Marl, am Freitag nun wurde eine Dorstenerin positiv auf das Coronavirus getestet. Damit gibt es den ersten Infektionsfall im Kreis Recklinghausen. Die Frau sei in häuslicher Isolierung und nicht schwer erkrankt, so Kreissprecherin Svenja Küchmeister. Das Gesundheitsamt stehe in regelmäßigem Kontakt mit der Person und setze sich mit denjenigen aus dem Umfeld der Dorstenerin in Verbindung, die in den letzten Tagen engen Kontakt zu ihr hatten.

Unterdessen wappnen sich Stadt und Kreis gegen eine Infektionsausbreitung des Coronavirus’. In der Gladbecker Stadtverwaltung wird die Situation in einer täglichen Lagebesprechung gecheckt; auch am Wochenende gibt es einen Bereitschaftsdienst. Der Kreis arbeitet derweil mit Hochdruck an der Einrichtung eines zentralen Diagnosezentrums. „Da stehen wir in Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenhäusern“, so Kreissprecher Jochem Manz, der noch keinen Termin nennen konnte, wann und wo das Zentrum startet.

Die Stadtverwaltung Gladbeck beobachtet ständig die Corona-Entwicklung

Der Kreis Recklinghausen arbeitet mit Hochdruck an der Einrichtung eines zentralen Diagnosezentrums – so wie hier in Bochum. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Nach wie vor sieht die Stadtverwaltung davon ab, bei Veranstaltungen vorsichtshalber Namen und Adressen von Besuchern zu erfassen. „Das wird angesichts der bislang ruhigen Lage in Gladbeck noch nicht in Betracht gezogen“, so Stadtsprecherin Christiane Schmidt. Auch bei einer Konferenz der Gladbecker Schulleiter wurde von solchen Vorsichtsmaßnahmen abgesehen.

Derweil registriert der Kreis allerdings zunehmend Anrufe bei der Corona-Hotline der Kreisverwaltung Recklinghausen (02361/532626). Das zeige, wie verunsichert und besorgt die Bürger seien, so Landrat Cay Süberkrüb zur aktuellen „Corona-Diskussion“. Neben dem bestätigten Fall in Dorsten standen oder stehen mehrere weitere Personen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus nicht auszuschließen ist, unter Quarantäne. In wenigen Fällen, so der Kreis, liege das Testergebnis noch nicht vor.

Bei häuslicher Isolierung wird auf Einsicht der Bürger gesetzt

Bei einer häuslichen Isolierung, die das Kreisgesundheitsamt verhängt, handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit sich die Krankheit nicht ausbreite, betont Landrat Süberkrüb. Bislang, so der Kreis, hätten sich alle betroffenen Personen einsichtig und kooperativ gezeigt. Die Behörden hätten allerdings auch die Befugnis, mit Ordnungsverfügung und Bußgeld gegen die Missachtung der Quarantäne-Vorschriften vorzugehen.

„Wir können allerdings nicht vor jedes Haus einen Polizisten oder Gesundheitsaufseher stellen“, sagt Kreis-Sprecher Manz. Wem häusliche Isolierung verordnet werde, dem rät das Gesundheitsamt, sich von Verwandten, Bekannten oder Nachbarn mit Lebensmitteln versorgen zu lassen. Wer keine Unterstützung hat, könne sich mit seiner Krankenkasse wegen einer Hilfe in Verbindung setzen oder einen Wohlfahrtsverband kontaktieren.

Der Kreis Recklinghausen informiert über den aktuellen Stand über das Internet unter www.kreis-recklinghausen.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom Robert-Koch-Instituts.